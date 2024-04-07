'Фестиваль HIMARS': ВСУ не дают покоя оккупантам в Херсонской области ни на минуту. Видео

Украинские защитники ни на минуту не дают покоя российским захватчикам на временно оккупированной части Херсонской области. Каждый день в путинской армии проходит "Фестиваль HIMARS".

В последний раз локацией, где было взрыво, стала ремонтная база оккупантов. Соответствующее видео опубликовал журналист Юрий Бутусов.

Так, "приветы" от ВСУ захватчикам передавал HIMARS, известный своей точностью и силой удара. На этот раз эта передовая система артиллерийского вооружения выбрала Новую Збурьевку для своего "фестиваля", разогнав страх и панику среди оккупантов.

Точный и эффективный удар пришелся на ремонтную базу, где находилась техника врага.

"Населен пункт Новая Збурьевка, временно оккупированная часть Херсонской области. Здесь HIMARS "фестивалит" на территории российской ремонтной базы, где на момент удара находилась военная техника", – отметил Бутусов.

Напомним, в ISW сообщили, что увеличение темпов наступательных операций в Украине, вероятно, приведет к существенному увеличению потерь живой силы и техники у врага. В то же время, военно-политическое руководство России продолжает скрывать реальные потери на фронте.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил, что подразделения ПВО Сухопутных войск продолжают поражать воздушные цели врага, защищая украинское небо на востоке страны. Только за один день 5 апреля украинские бойцы знаменитой отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" уничтожили по меньшей мере 2 российских "орлана".

– Нацгвардейцы в Донецкой области захватили в плен оккупанта из российской бригады морской пехоты: тот приехал на разведку на мопеде. Вражеского "разведчика" засекли операторы дронов.

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