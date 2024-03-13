Фиксируем наименьшее количество авиаударов за 10 дней: в ОСУО 'Таврия' прокомментировали последствия российского 'сушкопада'

За последние 10 дней на Таврическом направлении значительно уменьшилась численность авиаударов со стороны российских оккупантов. А за прошедшие сутки, 12 марта, зафиксировано наименьшее их количество за этот период.

Об этом сообщил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона. По его словам, "сушкопад" не прошел бесследно для врага.

"Если раньше я говорил о тенденции, что после российского "сушкопада" постоянно уменьшается количество их авиаударов и соответственно применение ими управляемых авиабомб, то за вчерашние сутки такая тенденция нашла еще одно подтверждение: враг нанес 17 авиаударов, и эта цифра – наименьшая за последние 10 дней. То есть очевидно, что "сушкопад" не прошел бесследно, и что сказывается работа нашей противовоздушной обороны", – отметил спикер.

По словам Лиховия, оккупанты не имеют заметных результатов в наступлении, в том числе и потому, что у них уменьшилась поддержка с воздуха. Благодаря "сушкопаду" уменьшилось применение КАБов, а затем меньше уничтоженных позиций ВСУ и разрушенных домов в населенных пунктах.

"Это комплексный процесс, когда россияне могут медленнее наступать, их наступление захлебывается, в том числе и из-за того, что у них уменьшается поддержка с воздуха, потому что лучше работает наше ПВО", – пояснил спикер ОСУВ "Таврия".

Напомним, ранее пресс-секретарь ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщал, что "самолетопад" российских истребителей повлиял на возможности врага атаковать позиции наших Сил обороны и населенные пункты. В течение последних двух-трех недель количество авиаударов со стороны оккупантов сократилось в полтора-два раза.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Воздушных силах ВСУ отметили, что командование армии РФ делает выводы после уничтожения своих истребителей в последние дни. Враг снизил активность применения управляемых авиабомб (КАБ), но все же удары осуществляются.

В ISW указали, что недавние потери Россией самолетов привели к значительному снижению ее активности на востоке Украины, однако неясно, как долго продлится такой "страх" у летчиков оккупантов. Аналитики не исключили, что РФ и дальше будет жертвовать самолетами, чтобы поддержать с воздуха наступление своих войск.

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