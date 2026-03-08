Филигранная работа: операторы дронов уничтожили замаскированный блиндаж и живую силу врага. Видео

Ежедневно защитники Украины уничтожают живую силу и технику врага, в том числе и дронами. Недавно результативными действиями отличились украинские пограничники бригады Гвардии наступления "Месть".

Видео дня

Соответствующее видео показали в пресс-службе ГПСУ. Работу выполнили дронари подразделения "Серебряная тройка".

"Филигранная работа пограничников-операторов БпЛА подразделения "Серебряная тройка" бригады "Месть" на Лиманском направлении", — комментируют работу пограничники.

На опубликованных видео видно, как FPV-дрон бойцов ювелирно попадает прямо в дуло вражеской пушки, другой глубоко залетел в замаскированный блиндаж. В результате точных ударов уничтожена позиция артиллеристов, их укрытие и расчеты пушки.

Напомним, ранее в районе Гуляйполя в Запорожье накануне российские оккупанты попытались прорвать оборону украинских воинов с применением бронетехники. На "штурм" оккупанты выдвинулись на бронетехнике и квадроциклах, вражескую технику наши воины сожгли, а десант догнали уже в укрытиях.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Генштабе рассказали, что ВСУ поразили ЗРГК "Панцирь-С1", катер БК-16 и пункты управления врага на ВОТ, а также на территории РФ.

Всего за минувшие сутки потери российских захватчиков в живой силе составили 930 человек. Также враг потерял пять танков, шесть боевых бронированных машин, 55 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, 2558 беспилотных летательных аппаратов, 19 ракет, 289 единиц автомобильной и три единицы специальной техники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!