'Фильтруют' и старых, и малых: РФ устроила 'ад' для тех, кто пытается съездить в оккупацию, – Федоров

Российские оккупанты устроили "три круга ада" для граждан Украины, которые пытаются посетить близких, проживающих на оккупированных территориях. Работники ФСБ "фильтруют" украинцев независимо от возраста, допрашивая по несколько часов, причем многим отказывают во въезде.

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Об этом 30 января рассказал городской голова оккупированного Мелитополя, руководитель Запорожской облгосадминистрации Иван Федоров. "Оккупанты устроили три круга ада для тех, кто пытается увидеть близких в оккупации", – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Федорова, для украинцев в РФ устроили только два пункта пропуска: попасть на временно оккупированные территории Украины можно только через Псковскую область РФ и аэропорт "Шереметьево".

"В настоящее время в Шереметьево "фильтруют" и старых, и малых. ФСБшники ведут допросы наших людей по несколько часов. Многим отказано во въезде без объявления причин", – рассказал руководитель Запорожской ОВА.

Он добавил, что всех, кто не знает новых "правил" и пытается въехать в РФ через Беларусь, разворачивают.

"Ни возраст, ни состояние здоровья наших людей для террористов не имеют никакого значения. Их цель – выжить каждого украинца с ТОТ и присвоить их имущество", – рассказал Федоров.

Как известно, во время полномасштабного вторжения пункты пропуска на границе Украины с РФ и Белоруссией не работают. То есть, чтобы попасть на оккупированные территории, украинцы вынуждены проделывать огромный путь.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Центре национального сопротивления рассказали, что РФ перебросила на временно оккупированные территории Украины дополнительные силы Росгвардии. Цель врага – обеспечить безопасность коллаборантов и явку на псевдовыборах Путина в оккупации.

Напомним также, на Донетчине захватчики активно готовятся к псевдовыборам президента России и "вербуют" пенсионеров в партию "Единая Россия". Захватчики навязывают партийные билеты в обмен на гуманитарную помощь.

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