Forbes: боевые достижения Украины невероятны, несмотря на медленное контрнаступление

Несмотря на то, что продвижение Сил обороны на фронте не так быстро, как этого ожидали на Западе, общие боевые достижения Украины – просто невероятные. В рамках контрнаступления наша армия может добиться существенных успехов на поле боя еще до конца текущего года.

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Об этом говорится в материале издания Forbes. Там отметили, что нашим защитникам удается освобождать от россиян свои населенные пункты, а также поражать многочисленные склады и командные центры врага.

Журналисты издания подчеркнули, что украинские военные делают на фронте невероятные вещи и закладывают почву для прорыва.

"Было бы легко критиковать Украину за неспособность вести современную и должную "общевоенную" борьбу на поле боя, за неспособность объединить все инструменты поля боя в срежиссированный концерт уничтожения. Но тот факт, что Украина воюет, продвигается вперед и готовит почву для прорыва позже осенью… просто невероятный военный подвиг", – пишет Forbes.

В материале отметили, что армия нашего государства сравнительно невелика, однако она вынуждена удерживать устрашающую 600-мильную линию фронта, где сталкивается с мощно выстроенной обороной оккупантов и участвует в ожесточенных боях.

"Если Украина сможет этой осенью прорваться к Азову и, возможно, захватить Крым, то она сделает что-то грандиозное – резко сократит фронт боевых действий", – отметили журналисты, однако подчеркнули, что главная сложность в этой ситуации заключается в том, что украинская армия ведет наступление, в то же время продолжая подготовку.

"Пока ни одна другая армия в мире не использует такое разнообразие советского, трофейного российского и западного вооружения. Вызовом является даже поставка боеприпасов. А кроме боеприпасов, нужно поддерживать всю эту технику в боевом состоянии. Украина решает логистические вопросы гораздо лучше, чем мог бы себе представить любой аналитик", – отметили в издании.

В заключение журналисты посоветовали странам-союзникам вместо того, чтобы волноваться за ход контрнаступления Сил обороны, перейти "к открытому восхвалению военных достижений Украины", а также прилагать больше усилий, чтобы добиться украинской победы: стандартизируя оборудование, улучшая тренировочные возможности Украины, повышая летальность скромных сил Украины и, наконец, подрывая способность Москвы поддерживать бойцов на фронте.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– утром 16 августа в Минобороны заявили, что ВСУ освободили Урожайное и закрепляются на достигнутых рубежах. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, контрнаступление продолжается;

– воины 35-й отдельной бригады морской пехоты показали, как вместе с собратьями-морпехами и другими подразделениями Сил обороны Украины освобождали Урожайное Донецкой области. От натиска защитников оккупанты бросились бежать.