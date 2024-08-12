На шестой день наступления в Курской области появляется все больше доказательств того, что войска, зашедшие на территорию РФ, планируют остаться там надолго. Об этом говорит строительство окопов и других фортификационных сооружений.

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Соответствующее предположение сделало Forbes. Издание пишет, что операцию на Курщине проводят якобы украинские военные.

В Курской области окапываются обе стороны. "Это не означает, что украинцы прекратили наступление. И это не значит, что россияне не могут контратаковать и отбросить украинцев обратно к границе", – заявили в Forbes. Но это означает, что долгосрочное размещение линии столкновения на Курщине – на повестке дня.

Российские военкоры отмечали, что "украинские" войска роют окопы на территории РФ. Один из пропагандистов описал это как "худшее, что могло случиться".

В Forbes указали: чтобы стабилизировать обстановку, ВС РФ, вероятно, придется отказаться от попыток наступления на севере Харьковщины и других участках фронта, чтобы перебросить войска на собственную территорию.

"Заставить русских истощить свои силы на других фронтах, возможно, было главной целью украинского корпуса вторжения", – предположили в СМИ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Операция на Курщине началась 6 августа. После этого ВС РФ принялись срочно строить линию обороны возле города Курчатов, где расположена Курская АЭС.

– Институт изучения войны обратил внимание, что спешно собранная и разрозненная группировка российских войск, реагирующая на ситуацию в Курской области, состоит из подразделений, численность который ниже доктринальных норм. Также бригады плохо подготовлены к созданию объединенных структур командования и управления, необходимых для координации ответных действий.

– Пока что оккупанты не оттягивают свои резервы с Донбасса с целью переброски в Курскую область, отметили в DeepState.

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