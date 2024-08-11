Оккупанты поспешно начали строить фортификации возле Курской АЭС: спутниковые фото
Власти РФ принялись спешно строить линию обороны возле города Курчатов Курской области РФ. Она находится примерно в 15 км от Курской атомной электростанции вдоль автодороги 38К-010 "Крым" – Иванино.
Об этом свидетельствуют спутниковые снимки компании Planet Labs, которая специализируется на съемке земной поверхности из космоса. Судя по фото, россияне начали строить укрепления к югу от Курчатова, где находится Курская АЭС.
Фортификации расположены в 15 км от станции.
Во Льгове Курской области тем временем оккупанты проводят эвакуацию, подходы к городу и мост через речку Сейм заминировали.
Вдоль объездной дороги из Льгова на Курск роют противотанковые рвы, сообщают росСМИ.
А гражданские больницы Курщины используют для нужд армии РФ.
По данным росСМИ, раненых и убитых военных РФ туда привозят КАМАЗами.
Как сообщал OBOZ.UA, 11 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опубликовал новое фото с передовой со словами: "Продолжаем операцию". В то же время он не уточнил, какую именно операцию имеет в виду.
9 августа в РФ заявили о падении обломков якобы украинского БПЛА на трансформаторную подстанцию в Курской области. В результате Курчатов остался без света.
В МАГАТЭ сообщили, что отслеживают ситуацию вблизи Курской АЭС, и призвали стороны к сдержанности.
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