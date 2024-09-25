Формула мира и ситуация в поле боя: Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Трюдо. Видео

На полях Генассамблеи ООН 24 сентября состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. В центре внимания обоих лидеров был ряд вопросов, в частности, реализация украинской Формулы мира и военная поддержка Украины.

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В ходе встречи Зеленский поблагодарил Трюдо за военную и гуманитарную помощь, а также за усилия Оттавы в возвращении похищенных Россией детей домой в Украину. Краткий видеоотчет со встречи был опубликован в Telegram-канале президента Украины.

"Реализация Формулы мира, военная поддержка Украины, ситуация на поле боя и потребности наших защитников. Обсудили эти вопросы во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Ценим военную и гуманитарную помощь со стороны Канады, усилия для возвращения депортированных Россией украинских детей домой. Спасибо за то, что вы с нами во время войны и будете после войны, после нашей победы", – подчеркнул Зеленский.

Канадская сторона также уведомила о встрече. В официальном сообщении на сайте правительства Канады отмечено, что во время разговора с Зеленским Трюдо "вновь заявил, что Канада осуждает продолжающуюся агрессивную войну России против Украины, включая ее ужасающие нападения на гражданское население и энергетическую инфраструктуру".

"Премьер-министр подтвердил обязательство Канады продолжать оказывать военную, финансовую, гуманитарную и другую помощь Украине в ее борьбе за сохранение суверенитета, территориальной целостности и независимости", – заверили в правительстве Канады.

Там перечислили некоторые темы, которые обсудили украинский президент и канадский премьер.

"Оба лидера обсудили противодействие российской дезинформации и дезинформации, а также дипломатические усилия президента Зеленского по достижению мира, в частности путем имплементации Формулы мира в Украине. Они обязались продолжать развивать успех недавнего Саммита по миру в Украине, и премьер-министр подчеркнул постоянный вклад в эти усилия. Это включает совместное руководство Канадой вместе с Украиной Международной коалицией по возвращению украинских детей и встречу министров иностранных дел по человеческому измерению войны России против Украины, которую Канада проведет в октябре", – говорится в сообщении.

В Канаде также подчеркнули, что и Трюдо, и Зеленский сошлись во мнении по поводу необходимости и дальше поддерживать тесные и регулярные контакты между двумя странами.

Также президент вручил Трюдо орден Свободы: указ о награждении премьера Канады этим знаком отличия "за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-канадского сотрудничества, а также за поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины" Зеленский подписал 24 августа этого года, в День Независимости.

Напомним, ранее стало известно, что Канада разрешила Украине использовать предоставленную бронетехнику на территории России.

"Украинцы лучше знают, как защищать свою родину, и мы стремимся поддерживать их в этом. Канада не устанавливает географических ограничений использования военной техники, которую мы передаем Украине", – заявил 15 августа представитель Министерства обороны страны Андре-Анн Пулен.