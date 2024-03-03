Это Марк с мамой. Мама Марка сейчас в тяжелом состоянии в больнице после обстрела Одессы. А Марк с папой погибли. На другом фото Тимофей. Тоже с мамой. Они погибли оба. Тимофей умирал медленно под завалами. Плакал и задыхался.

Простите за цинизм, к профдеформации журналиста добавился военный опыт, так что вместо слез будут выводы. Я даже время не буду тратить, придумывая слова про тех, кто обстреливает наши мирные города. Все эти слова знают. Итак:

Мне кажется, что именно вот эти фото с короткими историями наши дипломаты должны раздавать политикам и чиновникам на западе. Активные вынужденные переселенцы - людям на улицах. И во все СМИ. Если нужно - размещать за деньги. Фото погибших детей. Хотя - на х то есть к черту политкоректность. Не погибших. Убитых. С указанием страны и фамилии убийц. А Шольцу, Фицо и Орбану - на двери всех кабинетов.