'FPV-дроны фактически уберегли фронт': Зеленский пообещал наращивать производство и закупку БПЛА. Видео

Украина продолжит наращивать собственное производство дальнобойных и FPV-дронов. Пока западные партнеры задерживали поставки оружия для Сил обороны, именно они смогли уберечь фронт.

Об этом в вечернем обращении к украинским рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Россия постоянно должна чувствовать наращивание объемов нашего производства.

"На этой войне – и именно нашими воинами – было доказано, что дроны способны давать преимущество и возвращать инициативу. В то время, когда мы ожидали поставки артиллерии от наших партнеров, FPV-дроны фактически уберегли фронт. Наши дальнобойные дроны доказали, что Украина способна ограничивать внутреннюю силу государства-террориста. Должны это продолжать. Будем продолжать", – заверил глава государства.

Также украинский лидер рассказал детали заседания Ставки, которое провел 4 июня по возвращении в Киев. В первую очередь, он заслушал доклады Главкома Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича о ситуации на фронте.

"Больше всего боев и тяжелые атаки – в Донецкой области. Фактически основное направление российских ударов. Конечно, ситуацию на юге, в Харьковской области, в районах приграничья Сумской и Черниговской областей мы тоже сегодня рассмотрели", – проинформировал Зеленский.

Он поблагодарил каждого военного, стоящего на защите государства, и в частности тех, кому удалось стабилизировать ситуацию в Харьковской области.

"Второе – доклад чиновников относительно энергетики и возможностей защиты и восстановления. Каждый день и на всех уровнях этому должно быть уделено не просто максимальное, а тотальное внимание всех ответственных должностных лиц", – подчеркнул президент.

"И третье. Дал сегодня несколько поручений по подготовке следующих заседаний Ставки и последующих решений. Мы видим угрозы, которые есть. Государство должно быть готово к соответствующему реагированию", – сказал глава государства.

По его словам, нынешние недели определяют ход всего лета и года.

"Это касается Саммита мира и нашей консолидации мира ради Украины, это касается и Европы – наших отношений с Евросоюзом, это касается, конечно, и наших позиций на фронте, а также внутреннего производства. В каждом из этих направлений делаем все, чтобы результаты были – были в Украине. Я благодарен всем, кто помогает!" – отметил украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинские разведчики с помощью FPV-дронов уничтожают вражескую технику на фронте. В сети опубликовали кадры, на которых видно, как FPV-дроны попадают в машины захватчиков прямо во время движения.

– Благодаря удару украинского FPV-дрона россияне потеряли установку ПВО 9А310М1-2 ЗРК "Бук-М1", которая находилась на расстоянии около 100 километров от линии боевого столкновения. Враг прятал ее в 20 километрах к югу от временно оккупированного Мелитополя Запорожской области.

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