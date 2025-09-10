FPV-страйк по "Урагану": пограничники показали, как превратили в металлолом российскую РСЗО. Видео

Пограничное подразделение "Феникс" во время боевого вылета обнаружило на автодороге вражескую реактивную систему залпового огня БМ-27 "Ураган" и уничтожило ее. Вражеская установка была ликвидирована на подходе к украинским позициям.

Успешное поражение произошло с помощью FPV-дрона. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Сообщается, что "отминусовали" вражескую установку украинские пограничники на Покровском направлении. В ГПСУ рассказали, что оккупанты собирались нанести установкой удар по позициям наших бойцов.

Впрочем, искусный пилот разрушил вражеские планы, попав прямо в цель. Попадание оказалось настолько точным, что вместе с "Ураганом" сгорели авто с двумя мотоциклами, которые были припаркованы рядом.

"Расчет FPV-дрона пограничного подразделения "Феникс" во время боевого вылета на пехоту противника заметил на автодороге установку БМ-27 "Ураган". Рядом был запаркован автомобиль и 2 мотоцикла, их пассажиры скопились возле техники и что-то активно обсуждали. Стало понятно: "Ураган" готовят к работе по позициям Сил обороны", – говорится в сообщении.

К слову, это второй уничтоженный вражеский "Ураган" за 4 дня. В ГПСУ напомнили, что пограничники являются неотъемлемой составляющей Сил обороны и активно внедряют и используют инновационные подходы для противодействия российской агрессии.

Отметим, БМ-27 "Ураган" – советская реактивная система залпового огня калибра 220 мм. Пусковая установка базируется на доработанном шасси ЗИЛ-135ЛМ и способна нести 16 реактивных снарядов массой 280 кг каждый, которые может выпустить залпом за 20 секунд.

Ранее "Птицы Мадьяра" показали, как уничтожили оккупанта с канистрой бензина в руках.

Напомним, в течение суток 9 сентября украинские защитники ликвидировали и ранили еще 990 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники. Общие потери врага с начала полномасштабной войны составили уже 1 091 000 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!