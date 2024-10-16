Франция начнет поставлять Украине новые дроны-камикадзе собственной разработки: что известно
Произведенные во Франции новые дроны-камикадзе прошли успешные испытания. Первые экземпляры будут поставлены "в ближайшие недели", в том числе Силам обороны Украины.
Об этом 16 октября заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, передает BFMTV. Он сказал, что новые беспилотники, которые являются фактически барражирующими боеприпасами, получат французская и украинская армии.
Французское МО в марте 2023 года объявляло о том, что заказало 2 тысячи дронов-камикадзе французской разработки. 100 таких БПЛА хотели как можно скорее передать Украине.
Лекорню говорил, что беспилотники-камикадзе "являются абсолютно необходимыми" в современной войне.
Он отмечал, что первые инвестиции в такие БПЛА – это часть больших усилий, направленных на усовершенствование ВС Франции, поскольку страна отстает в разработке беспилотников.
Первые 100 дронов-камикадзе для ВСУ, вероятно, заказали у консорциума производителей БПЛА Delair и Nexter, а их поставка изначально была запланирована на лето 2023 года.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Франция передаст Украине от дюжины до двух десятков истребителей Mirage 2000-5F в рамках военной помощи. Сейчас они проходят модернизацию по применению вооружения класса "воздух – земля". Самолеты, как ожидается, будут доставлены в первом квартале 2025 года.
– Обучение на Mirage 2000-5F для украинцев может проходить несколько быстрее, чем на F-16.
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