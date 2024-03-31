Франция передает Украине металлолом? Коваленко оценил 'зраду' в сети из-за БТР VAB

Недавно Франция заявила о намерении передать украинской армии партию бронетранспортёров VAB. После этого в сети возникла волна возмущений, мол, Украина на самом деле получит металлолом, от которого Франция хочет избавиться.

По словам военного аналитика Александра Коваленко, бронетранспортёры VAB действительно считаются устаревшими, однако могут принести немало пользы на поле боя. Об этом он написал в своем Telegram.

Коваленко отметил, что нарратив о "передаче металлолома" стал распространяться среди российских площадок, а затем его перетянули в украинское информационное пространство. Аналитик объяснил, что серийное производство БТР VAB началось в 1976 году.

Также он отметил, что функционал этого бронетранспортера сопоставим с советским БРДМ-2. При этом, VAB уступает БРДМ-2 только в огневом потенциале, а именно 12,7-мм M2 HB Browning против 14,5-мм КПВТ. В то же время Коваленко подчеркнул, что у Browning точность и эффективность намного выше.

Остальные тактико-технические характеристики VAB превосходят БРДМ-2. Речь идет, в частности, о скорости по трассе, мощности двигателя, преодолении водных преград, запас хода по шоссе и других показателях.

Коваленко отметил, что в нынешних условиях БТР VAB будут требовать дополнительной защиты, например, противокумулятивных решёток и прочего оснащения. Также он заметил, что у Франции таких бронетранспортеров в строю и на хранении более 2,5 тысяч.

Напомним, во Франции заявили о передаче Украине списанного вооружения. Вместо того, чтобы быть утилизированным, оно помоожет украинской армии защищаться от полномасштабной вооруженной агрессии Украины.

Ранее сообщалось, что во Франции заявили о подготовке нового пакета военной помощи для Украины. В него войдут сотни единиц бронетехники и зенитные ракеты Aster для систем ПВО SAMP/T.