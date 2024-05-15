Франция передаст Украине новую партию зенитных ракет для ЗРК SAMP/T: что известно

Франция поставит Украине новую партию зенитных ракет Aster для системы ПВО SAMP/T. Об этом предупредил Национальную ассамблею страны министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.

"Я, пожалуй, могу вам сообщить, что только что подписал (отправку) второй партии ракет Aster именно для того, чтобы тот ЗРК SAMP/T, который мы передали с итальянскими партнерами, продолжал работать в Украине. Речь идет о перехвате российских ракет", – сказал Лекорню.

Он не уточнил ни количество передаваемых ракет, ни график поставок.

Лекорню ранее предупреждал, что Франция передаст Украине ракеты Aster и сотни единиц старой бронетехники. Он пообещал, что ракеты и бронетехника будут поставлены в Украину уже в текущем году.

Зенитный комплекс противовоздушной обороны SAMP/T применяет только ракеты семейства Aster. SAMP/T предназначен, среди прочего, для противовоздушного прикрытия важных стационарных объектов от массированного нападения широкого класса воздушных целей, включающих самолеты, крылатые и баллистические ракеты.

Указанный ЗРК может уничтожать вражеские самолеты на дальности от 3 км до 100 км и баллистические ракеты на дальности от 3 км до 25 км, высота поражения – до 25 км. Все 8 ракет Aster 30, содержащиеся на одной пусковой установке, могут быть отстреляны в одном залпе за 10 секунд.

Сама ракета Aster-30 имеет стартовую массу в 510 кг, в том числе массу боевой части в 20 кг и максимальную скорость полета до 1400 м/с. Более подробно об этой "звезде европейской ПВО" мы писали здесь.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал увеличение помощи Украине, в том числе поставок военной техники. Он также предупредил: если Москва зайдет слишком далеко, Европа должна быть готова действовать, чтобы защитить мир.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!