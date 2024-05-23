Франция поддержала идею использования доходов от замороженных активов РФ в пользу Украины – Bloomberg

Французское правительство поддержало идею использования замороженных российских активов в пользу Украины. Это было предложение Соединенных Штатов Америки.

Об этом перед началом встречи заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мер. Передает Bloomberg.

"Мы открыты к идее мобилизации доходов от этих активов как можно лучше и как можно раньше в рамках международного права", – сказал французский министр.

Это повышает шансы достичь предварительной договоренности о выделении крупного пакета помощи для Украины объемом до $50 млрд на встрече министров финансов стран "Большой семерки".

Он добавил, что ранее предупреждал власти США, что прямая конфискация активов будет противоречить международному праву и правилам глобальной финансовой системы.

"Белый дом внес предложение, которое соответствует международному праву. Мы будем работать над ними конструктивным и открытым способом с целью достижения согласия по этому фундаментальному вопросу финансовой поддержки Украины до конца встречи G7", – сказал Ле Мер.

Ранее стало известно, что Германия открыта для использования доходов от замороженных российских активов для помощи Украине в войне с РФ и готова быстро перенаправить эти средства. Речь идет именно о доходах, а не самих активах.

Напомним, ранее стало известно, что Владимир Зеленский якобы планирует поучаствовать в мероприятиях "Дня Д" во Франции в начале июня, а также во встрече лидеров G7 в Италии. Глава государства воспользуется этими событиями, чтобы призвать Запад передать больше помощи для борьбы с РФ. Также он планирует попросить НАТО сбивать российские ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал увеличение помощи Украине, в частности, поставки военной техники. Он также предупредил: если Москва зайдет слишком далеко, Европа должна быть готова действовать, чтобы защитить мир.

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Стоит добавить, что с учетом позиции Франции и Германии, также готовой поддержать план США, растут шансы, что он может быть полностью одобрен на встрече лидеров G7, которая запланирована на 13-15 июня 2024 года.