Франция подготовит и вооружит уже вторую бригаду ВСУ, – Зеленский

Франция подготовит и оснастит для Вооруженных сил Украины еще одну бригаду, помимо 155-й ОМБр имени Анны Киевской. Сроки пока что неизвестны.

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О договоренности с официальным Парижем сообщил в X (Twitter) 28 октября президент Владимир Зеленский. Он кратко упомянул об опыте сотрудничества с Францией, когда рассказывал о четвертом саммите Украина – Северная Европа, состоявшемся в Исландии.

"Продолжается третий год полномасштабной войны, и наши солдаты на передовой нуждаются в восстановлении сил. Поэтому мы срочно работаем над оснащением наших бригад. Мы уже сотрудничаем: Франция оснастила одну бригаду, у нас есть договоренность по другой", – заявил он.

Напомним, что французские военные готовят на территории своей страны 2300 украинских солдат новой 155-й механизированной бригады имени Анны Киевской. Кроме этого, Франция оснастила их собственным вооружением, бронетехникой и артиллерией.

Портал "Мілітарний" предположил, что неназванное подразделение, которое тоже получит обеспечение от Франции, – это, вероятно, одна из бригад 160-й серии, которая начала формироваться в августе этого года.

"Мы приглашаем [партнеров] присоединиться к нам в создании "скандинавских бригад", демонстрируя вашу неизменную преданность обороне Европы", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 октября французский президент Эммануэль Макрон и министры обороны Франции и Украины Себастьян Лекорню и Рустем Умеров посетили бригаду ВСУ "Анна Киевская", которая проходит обучение в военном лагере в регионе Grand Est, между Эльзасом и Лотарингией.

Ожидается, что 155-я ОМБр получит от Парижа 128 бронированных машин VAB, 18 гаубиц Caesar, "более 18" танков AMX-10, 20 противотанковых ракетных систем "Милан" и 10 крупных военных грузовиков TRM.

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