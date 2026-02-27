Франция продолжает готовить украинских пилотов к полетам на Mirage 2000: что известно

По состоянию на конец февраля во Франции продолжалась подготовка украинских пилотов. Трех военнослужащих учили управлять истребителями Mirage 2000.

Об этом 26 февраля сообщил аккаунт French Aid to Ukraine в соцсети X (Twitter). Он ссылается на информацию, озвученную на пресс-конференции Министерства вооруженных сил и по делам ветеранов Франции.

"По данным Вооруженных сил Франции, ВВС Франции сейчас обучают трех украинских пилотов на истребителях Mirage 2000", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что Киев до конца первого квартала 2026 года получит два истребителя от Парижа. Эти самолеты должны поставить в дополнение к трем Mirage 2000, поставленным в 2025-м.

Если обещание будет выполнено, до конца этого года наша страна должна иметь в своем распоряжении четыре-пять таких истребителей, поскольку один Mirage 2000 потерян прошлым летом, напомнил "Милитарный".

Отметим, что французские Mirage для Украины сейчас являются одним из ключевых элементов системы противовоздушной обороны.

Как писал OBOZ.UA:

– Министр обороны Михаил Федоров в начале февраля заявил, что Франция готовится передать нам новую партию истребителей Mirage 2000, а также противобаллистические ракеты SCALP и управляемые авиабомбы AASM Hammer. Кроме того, обе страны подписали документ о совместном производстве оружия.

– Ранее в Воздушных силах ВСУ показали отражение одной из российских атак, в частности работу Mirage 2000.

