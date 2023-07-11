Франция упростит процесс поставок оружия Украине: Резников объяснил, что это значит

Франция упростит процесс военной помощи Украине. Изменения произойдут как на этапе закупки оружия, так и на этапе его транспортировки в нашу страну.

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Об этом в своем Twitter написал министр обороны Украины Алексей Резников. Он отметил, что соответствующее соглашение между министерствами обороны Франции и Украины было подписано во вторник, 11 июля, на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Кроме упрощения процесса поставки вооружения для ВСУ, документ также предусматривает:

– увеличение военной помощи от Франции на 170 миллионов евро;

– создание базы для совместного производства запчастей и технического обслуживания иностранного вооружения и техники.

"Спасибо моему коллеге Себастьяну Лекорню", – добавил Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Начавшийся сегодня саммит НАТО в Вильнюсе, 11 июля, уже дает свои первые "плоды". Франция выразила готовность передать украинской армии ракеты дальнего радиуса действия.

– Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что первый пакет содержит 50 таких ракет.

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