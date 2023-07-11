Франция упростит процесс поставок оружия Украине: Резников объяснил, что это значит
Франция упростит процесс военной помощи Украине. Изменения произойдут как на этапе закупки оружия, так и на этапе его транспортировки в нашу страну.
Об этом в своем Twitter написал министр обороны Украины Алексей Резников. Он отметил, что соответствующее соглашение между министерствами обороны Франции и Украины было подписано во вторник, 11 июля, на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
Кроме упрощения процесса поставки вооружения для ВСУ, документ также предусматривает:
– увеличение военной помощи от Франции на 170 миллионов евро;
– создание базы для совместного производства запчастей и технического обслуживания иностранного вооружения и техники.
"Спасибо моему коллеге Себастьяну Лекорню", – добавил Резников.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Начавшийся сегодня саммит НАТО в Вильнюсе, 11 июля, уже дает свои первые "плоды". Франция выразила готовность передать украинской армии ракеты дальнего радиуса действия.
– Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что первый пакет содержит 50 таких ракет.
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