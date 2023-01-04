Франция выводит европейскую оборонную поддержку Украины на новый уровень: Зеленский о предоставлении танков AMX-10

Франция выводит европейскую оборонную поддержку Украины на новый уровень, передавая танки западного производства на вооружение ВСУ. Речь идет о тяжелых бронеавтомобилях или легких "колесных танках" AMX-10RC.

Видео дня

Об этом в традиционном вечернем видеообращении к украинскому народу сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что этот прецедент дает четкий сигнал всем другим партнерам (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня есть новые и мощные результаты от нашего дипломатического марафона. Франция выводит европейскую оборонную поддержку Украины на новый уровень, и я благодарю президента Макрона за это лидерство. Получим больше бронетехники, в частности, "колесные танки" французского производства. Это то, что дает четкий сигнал всем другим нашим партнерам: нет сейчас ни одной рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца. А это очень важно, чтобы восстановить безопасность для всех украинцев и покой для всех европейцев", – сказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что именно перед новым "Рамштайном" такой сигнал чрезвычайно актуален, потому что эту войну надо завершать уже в этом году.

"Нужно поставить точку в российской агрессии именно в этом году и не откладывать ни одну из тех оборонных возможностей, которые способны ускорить поражение государства-террориста. Современная западная бронетехника, танки западного образца – это одна из таких ключевых возможностей", – подчеркнул Зеленский.

Также президент рассказал о разговоре с премьер-министром Дании Матте Фредериксен, во время которого он проинформировал ее об актуальной ситуации на передовой и о том, что в России сейчас планируют очередную волну агрессии на ближайшие месяцы.

"Мы должны сделать эту волну последней – никакого шанса на реванш для террористов. Я услышал сегодня твердую поддержку Украины со стороны Дании, готовность вместе усиливать наши позиции в борьбе против агрессии. И очень важно, что в этом году Дания будет защищать безопасность и интересы Европы и международное право так же, как и после 24 февраля", – сказал Зеленский.

Также Зеленский рассказал о разговоре с президентом Румынии, во время которого поблагодарил его за тот уровень сотрудничества, которого обе страны достигли в прошлом году. Это касается политического, оборонного и экономического сотрудничества.

"Как я уже говорил, ежедневно буду продолжать такую дипломатическую активность – этот марафон переговоров с лидерами государств-партнеров и друзьями Украины по всему миру. На любую новую попытку агрессора дополнительно мобилизовать и бросить против Украины что-то еще мы уже отвечаем и будем отвечать очень конкретно и действенно. Именно тем, что необходимо на поле боя и для защиты всей территории нашего государства. Каждый из наших партнеров будет обладать вполне конкретной информацией о потребностях нашей защиты. А цель у нас у всех одна: быстрее покончить с российской агрессией, скорее восстановить надежный и долговременный мир", – сказал президент Украины.

Он рассказал, что со всеми лидерами проговаривает украинскую формулу мира, в которую входят десять четких пунктов: все элементы безопасности, территориальная целостность, полный вывод российских войск с территории Украины и полное гарантирование справедливости, наказание всех виновных в этой агрессии и в преступлениях против Украины и украинцев, а также компенсация всего нанесенного Украине ущерба за счет активов государства-террориста.

Также Владимир Зеленский отметил украинских военных, сдерживающих российское нашествие на Донбассе.

"Хочу сегодня отметить наших бойцов на Бахмутском направлении, в частности спецподразделение ГУР "Шаман", а также пограничников Луганского отряда, которые вместе с бойцами Интернационального легиона обороны Украины наносят врагу многочисленные потери и выбивают оккупантов с позиций в окрестностях Бахмута. Это хороший результат, и я благодарю его. Каждый такой результат и каждый день неудач врага на Бахмутском направлении и в целом на Донбассе – это существенное ослабление государства-агрессора", – сказал президент.

Он напомнил, что оккупанты уже полгода переносят дату, когда ожидают захвата всего Донбасса.

"Вот ожидали к Новому году – а наши защитники снова демонстрируют успехи. Оккупанты постоянно увеличивают свои силы на Донбассе – они делают это и сейчас. И каждый такой день с нашими успехами – это новое доказательство безумия самой идеи нападать на Украину. Если только такие новости с фронта способны вернуть ощущение реальности всем в России, придется это обеспечить максимально. И надо понимать, насколько это сложная и болезненная задача. Но иначе нельзя. Террористы должны проиграть, несмотря на все, что они пытаются сделать для своего усиления", – напомнил Владимир Зеленский.

"Я благодарю наших защитников Бахмутской крепости! Я благодарю всех наших воинов, которые выдерживают давление на Соледарском направлении и защищают позиции! Я благодарю, конечно, всех тех наших бойцов, которые дают достаточно обнадеживающие новости из Луганщины и некоторых южных районов нашего государства! Я благодарю всех, кто воюет за Украину! Спасибо всем, кто нам помогает! Слава Украине!" – подытожил президент Украины.

Напомним, 4 января стало известно, что Франция планирует передать Украине легкие "колесные танки" AMX-10RC. Такой договоренности во время телефонного разговора достигли президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский выразил абсолютную уверенность в победном исходе войны против России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!