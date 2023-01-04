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Франция выводит европейскую оборонную поддержку Украины на новый уровень: Зеленский о предоставлении танков AMX-10

Руслан Рудомский
War
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Президент Украины Владимир Зеленский

Франция выводит европейскую оборонную поддержку Украины на новый уровень, передавая танки западного производства на вооружение ВСУ. Речь идет о тяжелых бронеавтомобилях или легких "колесных танках" AMX-10RC.

Видео дня

Об этом в традиционном вечернем видеообращении к украинскому народу сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что этот прецедент дает четкий сигнал всем другим партнерам (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Президент Украины Владимир Зеленский

"Сегодня есть новые и мощные результаты от нашего дипломатического марафона. Франция выводит европейскую оборонную поддержку Украины на новый уровень, и я благодарю президента Макрона за это лидерство. Получим больше бронетехники, в частности, "колесные танки" французского производства. Это то, что дает четкий сигнал всем другим нашим партнерам: нет сейчас ни одной рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца. А это очень важно, чтобы восстановить безопасность для всех украинцев и покой для всех европейцев", – сказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что именно перед новым "Рамштайном" такой сигнал чрезвычайно актуален, потому что эту войну надо завершать уже в этом году.

"Нужно поставить точку в российской агрессии именно в этом году и не откладывать ни одну из тех оборонных возможностей, которые способны ускорить поражение государства-террориста. Современная западная бронетехника, танки западного образца – это одна из таких ключевых возможностей", – подчеркнул Зеленский.

Также президент рассказал о разговоре с премьер-министром Дании Матте Фредериксен, во время которого он проинформировал ее об актуальной ситуации на передовой и о том, что в России сейчас планируют очередную волну агрессии на ближайшие месяцы.

"Мы должны сделать эту волну последней – никакого шанса на реванш для террористов. Я услышал сегодня твердую поддержку Украины со стороны Дании, готовность вместе усиливать наши позиции в борьбе против агрессии. И очень важно, что в этом году Дания будет защищать безопасность и интересы Европы и международное право так же, как и после 24 февраля", – сказал Зеленский.

Также Зеленский рассказал о разговоре с президентом Румынии, во время которого поблагодарил его за тот уровень сотрудничества, которого обе страны достигли в прошлом году. Это касается политического, оборонного и экономического сотрудничества.

"Как я уже говорил, ежедневно буду продолжать такую дипломатическую активность – этот марафон переговоров с лидерами государств-партнеров и друзьями Украины по всему миру. На любую новую попытку агрессора дополнительно мобилизовать и бросить против Украины что-то еще мы уже отвечаем и будем отвечать очень конкретно и действенно. Именно тем, что необходимо на поле боя и для защиты всей территории нашего государства. Каждый из наших партнеров будет обладать вполне конкретной информацией о потребностях нашей защиты. А цель у нас у всех одна: быстрее покончить с российской агрессией, скорее восстановить надежный и долговременный мир", – сказал президент Украины.

Он рассказал, что со всеми лидерами проговаривает украинскую формулу мира, в которую входят десять четких пунктов: все элементы безопасности, территориальная целостность, полный вывод российских войск с территории Украины и полное гарантирование справедливости, наказание всех виновных в этой агрессии и в преступлениях против Украины и украинцев, а также компенсация всего нанесенного Украине ущерба за счет активов государства-террориста.

Также Владимир Зеленский отметил украинских военных, сдерживающих российское нашествие на Донбассе.

"Хочу сегодня отметить наших бойцов на Бахмутском направлении, в частности спецподразделение ГУР "Шаман", а также пограничников Луганского отряда, которые вместе с бойцами Интернационального легиона обороны Украины наносят врагу многочисленные потери и выбивают оккупантов с позиций в окрестностях Бахмута. Это хороший результат, и я благодарю его. Каждый такой результат и каждый день неудач врага на Бахмутском направлении и в целом на Донбассе – это существенное ослабление государства-агрессора", – сказал президент.

Он напомнил, что оккупанты уже полгода переносят дату, когда ожидают захвата всего Донбасса.

"Вот ожидали к Новому году – а наши защитники снова демонстрируют успехи. Оккупанты постоянно увеличивают свои силы на Донбассе – они делают это и сейчас. И каждый такой день с нашими успехами – это новое доказательство безумия самой идеи нападать на Украину. Если только такие новости с фронта способны вернуть ощущение реальности всем в России, придется это обеспечить максимально. И надо понимать, насколько это сложная и болезненная задача. Но иначе нельзя. Террористы должны проиграть, несмотря на все, что они пытаются сделать для своего усиления", – напомнил Владимир Зеленский.

"Я благодарю наших защитников Бахмутской крепости! Я благодарю всех наших воинов, которые выдерживают давление на Соледарском направлении и защищают позиции! Я благодарю, конечно, всех тех наших бойцов, которые дают достаточно обнадеживающие новости из Луганщины и некоторых южных районов нашего государства! Я благодарю всех, кто воюет за Украину! Спасибо всем, кто нам помогает! Слава Украине!" – подытожил президент Украины.

Напомним, 4 января стало известно, что Франция планирует передать Украине легкие "колесные танки" AMX-10RC. Такой договоренности во время телефонного разговора достигли президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский выразил абсолютную уверенность в победном исходе войны против России.

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