'Фронт – это люди!' Зеленский показал лицо передовой. Фото

Глава государства Владимир Зеленский в очередной раз напомнил, что Украина продолжает существовать только благодаря воинам, жертвующим собой на первой линии фронта. Каждый из них имеет имя, лицо, целую историю жизни, и все они – опора и надежда нации.

Кадры с поля боя, где решается судьба государственности и суверенитета нашей страны, президент опубликовал на своем Telegram-канале. Он поблагодарил каждого защитника, и подчеркнул, что украинцы гордятся ими.

"Фронт – это не какая-то линия на карте, это люди, это стойкость, это готовность сражаться, это опора друг другу, это помощь друг другу. И я благодарю каждого нашего воина, который борется. Борется за Украину", – подписал кадры Зеленский.

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Как сообщал OBOZ.UA, еще в мае этого года украинский гарант напомнил миру, что война в Украине действительно ужасна и Россия превращает в руины все, что попадает в поле ее воздействия. Зеленский показал, что приходится переживать украинскому народу ежедневно без фильтров и спецэффектов.

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