22 июля на складах БК россиян во временно оккупированном Крыму произошла "бавовна", после которой они громко и долго детонировали. Тогда назначенный Россией гауляйтер Сергей Аксенов заявил, что "потерь и разрушений в результате атаки БПЛА нет".

Видео дня

Однако впоследствии так называемого "главу правительства Крыма" поймали на лжи: после атаки и длительной детонации боеприпасов без вести пропали по меньшей мере десять срочников. На это обратил внимание офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан.

Он опубликовал скриншот сообщения одной из матерей пропавших срочников, 19-летнего Алексея Минзяка. Ольга Кожевникова, местонахождением которой указан Симферополь, до сих пор разыскивает сына, еговместе с девятью такими же срочниками со дня взрывов в Октябрьском Красногвардейского района записали в "без вести пропавшие".

Женщина пишет, что ее сын "предварительно погиб", однако официально смерть до сих пор не подтвердили. Останки, обнаруженные на месте взрывов, россияне идентифицировать не спешат, хотя родственники давно сдали образцы ДНК.

При этом гауляйтер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов в день атаки уверял, что ни разрушений, ни даже пострадавших, не говоря уже о погибших, тогда не было. При этом он тогда также сообщал об эвакуации населения в радиусе 5 км от пораженного военного объекта и приостановке работы железной дороги.

"В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП до пунктов временного размещения. Для минимизации рисков также решено приостановить движение ", – отмечалось в сообщении Аксенова 22 июля.

Напомним, 22 июля во временно оккупированный Крым посетил мощный "хлопок". После взрывов на военном объекте кафиры объявили эвакуацию и остановили железную дорогу.

Впоследствии стали известны последствия "хлопка": были уничтожены нефтебаза и склады БК кафиров: последние детонировали много часов подряд.

Впоследствии взрывы на складе боеприпасов в оккупированном Крыму показали со спутника. Они показали, что заявления окупантов о якобы отсутствии разрушений и пострадавших, мягко говоря, не соответствуют действительности.