Взрывы на складе боеприпасов в оккупированном Крыму показали со спутника

Во временно оккупированном Крыму продолжается демилитаризация российской армии. Накануне мощные взрывы с последующей детонацией прогремели на аэродроме в Красногвардейском районе.

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Захватчики по традиции врали, что у них все под контролем и никакие объекты не поражены, но спутниковые снимки свидетельствуют о противоположном. Об этом сообщает DeepState (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Аналитики отмечают, что аэродром "Октябрьское" долгое время был заброшенным. Однако в последнее время российская террористическая армия начала использовать этот объект. В частности, враг стянул на аэродром боекомплект.

В результате утром 22 июля на аэродроме прогремели взрывы. Оккупационные власти заявили об атаке беспилотников на инфраструктурные объекты, но ни слова об аэродроме захватчики не сказали. Также появилась информация, что в тот же день в районе железной дороги между Октябрьским и Гвардейским произошли взрывы на нефтебазе.

В то же время очевидцы сообщили, что после взрывов в районе аэродрома началась мощная детонация и поднялся огромный столб дыма. Факт удара по объектам российских оккупантов в Крыму Стратком ВСУ признал в одном из своих сообщений 22 июля.

Несмотря на заявления оккупационной администрации о том, что "всё под контролем", россияне остановили железнодорожное движение по всему временно оккупированному Крыму.

Снимки Google Earth за февраль 2022 года демонстрируют огромное количество военной техники и личного состава на аэродроме "Октябрьский".

Напомним, во временно оккупированном Крыму утро 22 июля началось с "бавовны" в Красногвардейском районе. Российские СМИ и местные паблики сообщают о взрывах в районе поселка Октябрьское, а оккупационные власти заявили об "атаке беспилотников на инфраструктурные объекты".

Ранее стало известно, что в оккупированном Крыму 22 июля разгорелся масштабный пожар.

Также сообщалось, что 21 июля оккупанты заявили об атаке дронов на аэродром в Крыму и авиабазе в Рязани. Так, на Крымском полуострове, утверждают захватчики, военный аэродром в Крыму якобы пытались атаковать три беспилотника. Два из них на подлете к аэродрому в Гвардейском якобы сбила система ПВО, а третий был ликвидирован средствами РЭБ.