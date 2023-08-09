Где могут служить ограниченно пригодные во время военного положения в Украине: разъяснение

Военнообязанный мужчина может быть признан ограниченно пригодным к военной службе во время прохождения военно-врачебной комиссии. Такие граждане могут быть мобилизованы, однако перечень задач и место, где они будут проходить службу, будут другими.

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Как пояснил юрист Дмитрий Дончак, ограниченно пригодные не могут служить в высокомобильных десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях. В то же время они пригодны к службе в частях (подразделениях) обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях и учебных заведениях.

Определение этой категории людей есть в положении о военно-врачебной экспертизе, утвержденном приказом Министерства обороны Украины. Речь идет о пункте 20.3 раздела II (медицинское обследование).

Могут ли ограниченно пригодного отправить на фронт

При направлении ограниченно пригодного на фронт должны выполняться три условия. То есть такой военнослужащий не может быть направлен на службу в морскую пехоту и в ДШВ ВСУ, а в постановлении ВЛК должны быть четко названы противопоказанные виды службы.

Также должность и вид службы должны быть связаны с деятельностью именно обеспечения части. Это не может быть должность стрелок, гранатометчик и т.д., объясняет юрист.

"Вас не могут направить на выполнение работ, связанных с физическим трудом: обустройство блиндажей, окопов и т.д. Если все три условия выполняются, это означает, что в действиях вашего руководства нет признаков нарушения законодательства", – отметил Дмитрий Дончак.

Если хоть одно из условий не выполняется, военный может подать письменный рапорт на имя командира части и просить перевести его на должность, соответствующую состоянию его здоровья.

При игнорировании рапорта можно обращаться на горячую линию Минобороны 0-800-500-42 для регистрации жалобы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Верховной Раде предложили мобилизовать на общественные работы мужчин, которые не хотят воевать. Автор соответствующего законопроекта "слуга народа" Георгий Мазурашу считает, что защиту страны могут обеспечить только мотивированные граждане.

– Ранее бывший нардеп Вадим Денисенко заявил, что даже после войны в Украине необходимо еще на три года запретить мужчинам выезд за границу. По его мнению, это поможет сохранить нацию. В МВД Украины подчеркнули, что не имеют отношения к такой инициативе.

– Возможна ли в Украине тотальная мобилизация и какими могут быть последствия, читайте в материале.

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