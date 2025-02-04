'Где моя мама?' Появились данные о состоянии 8-летней девочки из Сум, мать которой убила РФ ударом по многоэтажке.

8-летняя девочка из Сум Варя, пострадавшая в результате российской атаки на город 30 января, все еще находится в реанимации под пристальным наблюдением врачей. Ребенок жалуется на боль и постоянно спрашивает про маму.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Кордон.Медиа". Впереди у девочки продолжительная реабилитация.

После атаки РФ, Варю удалось спасти из разрушенного дома. В больнице ребенка ввели в искусственную кому для стабилизации состояния. 1 февраля девочку вывели из комы, его состояние было стабильным, но тяжелым.

Маму маленькой Вари, 37-летнюю Любовь, спасти не удалось, 2 февраля ее похоронили. Из родных людей у ребенка остался 71-летний дедушка, который сейчас тоже находится в больнице с ранением.

По словам близких семьи Пугачевых, о Варе заботятся и оберегают.

"Но она жалуется на боль и спрашивает о маме. Варя расстроена, что пришлось обрезать роскошные косы и она "теперь уже не принцесса", потому что: "Мама всегда говорит, что у принцесс длинные волосы", – говорится в сообщении.

Ребенка ждет сложная и длительная реабилитация.

Следует отметить, что семья Пугачевых проживала на 4 этаже сумской многоэтажки, куда попал вражеский БпЛА. Девочка одна из 16 раненых от атаки РФ по дому в Сумах.

Напомним, в ночь на четверг, 30 января, военные РФ атаковали "Шахедами" Сумы. Один из вражеских дронов попал в жилую многоэтажку. В результате попадания был разрушен пятый, шестой и седьмой этажи. Спасатели проводили эвакуацию людей.

Как сообщал OBOZ.UA, во время террористической атаки россиян по городу Сумы ночью 30 января погибли 9 человек. Среди них также оказались родители музыканта Ники Зеновой. От их жилья осталась дыра.

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