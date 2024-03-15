Гендиректор МАГАТЭ не воспринял серьезно ядерные угрозы Путина: заявление

Россия пока не применит ядерное оружие. Потому что для этого нет условий.

Такое мнение высказал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время пресс-конференции в Токио (Япония). Его слова передает BR24.

Он отметил это, несмотря на постоянные угрозы президента страны-оккупанта Владимира Путина.

"Если мы имеем в виду войну в Украине, то на данный момент мы не видим условия для применения ядерного оружия Российской Федерацией", – заявил Гросси.

На прошлой неделе он провел встречу в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным. Основной ее темой была ситуация на Запорожской атомной электростанции. Российские СМИ после встречи заявили, что Гросси назвал переговоры напряженными, но добавил, что смог оценить ситуацию вокруг ЗАЭС. Спикер Путина Дмитрий Песков назвал встречу "конструктивной".

Напомним, что в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву Путин выдал, что Россия готова применить ядерное оружие в случае угрозы "существования российского государства" и "нанесения ущерба суверенитету и независимости". Президент РФ похвастался, что у его страны якобы самая современная в мире ядерная триада и отметил, что "оружие существует для того, чтобы его применять".

Ранее издание Reuters со ссылкой на слова анонимного американского высокопоставленного чиновника сообщило, что Штаты еще не скорректировали свою ядерную позицию из-за новых заявлений Путина о готовности РФ к ядерной войне. В Белом доме считают, что российский диктатор только приводит ядерную доктрину России.

Как сообщал OBOZ.UA:

– по данным СМИ, Россия рассматривала возможность использования "тактического или боевого" ядерного оружия в Украине в конце 2022 года.

– Институт изучения войны считает, что Москва провела интенсивную информационную операцию, направленную на Запад, чтобы напугать его потенциальной возможностью ядерного удара, тем самым задержав западную поддержку Киева.

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