Генерал Романенко: ситуация опасная, армия Путина может опередить ВСУ. Интервью

Война в Украине подходит к новой фазе. Страна-террорист Россия накапливает резервы, проводит мобилизацию и уже через полтора-два месяца может бросить на фронт очередную 300-тысячную партию "чмобиков". В любую минуту оккупант может сменить свои же планы и отправить имеющиеся ресурсы на любой участок фронта.

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Украинская армия готова освобождать свою землю при любой погоде, но союзники Украины, похоже, не планируют больших подвижек в расстановке сил до конца зимы, а значит, есть риск, что и массовые поставки вооружений будут ориентированы на более поздние сроки. Эта ситуация может быть крайне опасной. Если ВСУ не подготовятся к новому обострению раньше врага, у Украины могут возникнуть большие проблемы. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL заявил экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– Президент Зеленский сказал о том, что для победы Украины в войне необходимо мобилизовать все силы. По его словам, украинская армия нуждается в артиллерии и дальнобойных системах. Одновременно в США призвали союзников Украины как можно быстрее предоставить нашей стране необходимо вооружение, в частности, танки Leopard-2 и ракеты ATACMS. По вашим оценкам, может ли Украина рассчитывать на то, что военная помощь существенно возрастет? Могут ли быть приняты такие решения на очередной встрече "Рамштайн"?

– Я думаю, что мы можем надеться на то, что на "Рамштайне-8" будут существенные подвижки в сторону техники, которая должна способствовать освобождению наших оккупированных территорий. Президент говорит о том, что нам необходимы серьезные ресурсы для выполнения этих задач.

Очень надеюсь и верю в то, что нам удастся убедить немцев в том, чтобы они, по крайней мере, сняли запрет на поставки нам танков Leopard-2. По этому вопросу в Европе сложилась достаточно сильная коалиция. Наиболее активную позицию в ней занимает Польша.

В Европе таких танков более 2 тысяч. А что касается самой Германии, то там было заявлено о том, что они предоставят Украине Leopard-2 после того, как США согласятся поставлять Украине танки Abrams. Позитив такой позиции в том, что фактически Германия подвигает американцев к предоставлению нам такого необходимого вооружения.

Колоссальную военную помощь Украине оказывает Великобритания, на очереди новые поставки. Канада будет поставлять нам ЗРК NASAMS, боевые бронированные машины.

Во главе стоит техника – в первую очередь, союзников, но не только. Мы возрождаем свой военно-промышленный комплекс. Он помогает нам все больше и больше, в частности, в плане беспилотных аппаратов и боеприпасов.

Достаточно сложная техника нуждается в освоении, и это надо делать как можно быстрее, чтобы изготовиться раньше противника – это принципиальный вопрос. Поскольку в России уже призвали 300 тысяч, порядка 200 тысяч уже завели непосредственно на фронт. Наши воины это ощущают.

Понятно, что соревноваться с Россией в ресурсах, тем более человеческих – это для нас не подход. Нам необходимо призывать людей и качественно готовить их, чтобы один наш военнослужащий мог сражаться с двумя-тремя военными противника, используя современную технику.

– Если вся анонсированная союзниками военная помощь будет предоставлена Украине, чего мы сможем достичь на фронте?

– На мой взгляд, это соотносится с заявкой главнокомандующего ВСУ генерала Залужного, озвученной журналу The Economist. Для того, чтобы хотя бы освободить территории, захваченные с февраля прошлого года, необходимо 300 танков, 600-700 боевых бронированных машин, 500 гаубиц, конечно же, ракеты ATACMS и любые средства, которые бы били на 150 и более километров.

Возможно, к лету США передадут нам авиабомбы, совместимые с HIMARS, дальностью 150 километров. Но такое вооружение нам необходимо не летом, а сейчас.

К сожалению, все указывает на тот подход, о котором осенью говорили западные аналитики – что зимой при всем желании Украины союзники не дадут возможности для активного изменения ситуации и проведения серьезных наступательных действий. Понятно, что они учитывают неблагоприятные погодные условия, но мы бы сделали это при любой погоде при условии соответствующего логистического обеспечения. А его пока нет даже на освобождение территорий, занятых с февраля прошлого года.

– Вы упомянули о танках Abrams и Leopard-2. Какое значение танки имеют в современной войне? Это наступательное вооружение?

– Если мы хотим освободить захваченные противником территории, нам надо наступать. Для организации наступления нужны какие-то минимальные технические средства, желательно современные и эффективные. Если современного вооружения нет, все эти вопросы закрываются ценой жизней солдат.

Но, в отличие от жуковского подхода России – не жалеть солдат, "бабы еще нарожают" – мы бережем своих солдат. Следовательно, для наступательных действий необходима техника. Наших пехотинцев надо одевать в броню, то есть нам нужны боевые бронированные машины.

В наступательном бою их надо поддерживать ударными средствами. На земле это танки, а в небе это самолеты. Но вопрос поставок Украине самолетов США пока завис. Сейчас рассматривается вопрос использования самолетов советского образца и адаптации их под современное вооружение НАТО, в частности, установленное на тех же F15, F16 и других. Поэтому для нас были бы ценны даже советские самолеты, которые были модернизированы.

Необходимы ударные силы и поддержка их с воздуха.

Как говорили генералы Залужный и Забродский, чтобы перейти от войны, в которой Украина не проиграет, к войне, в которой Украине победит, необходимо уравнять потенциалы и хотя бы иметь возможность наносить удары по врагу на расстоянии более 100 километров. А это те же ATACMS и другие средства.

В Украине объявлена очередная воздушная тревога. И я как специалист по противовоздушной и противоракетной обороне могу сказать, что необходимы современные зенитно-ракетные комплексы и истребители, которые уничтожают уже запущенные воздушные цели. Но еще более эффективно уничтожение носителей этих ракет – наземных, воздушных, морских – еще до того, как они пускают такие ракеты. Нам нужны такого рода средства.

– Могли бы уточнить по поводу уничтожения носителей ракет? Мы видим, что враг начал применять ракеты Х-22, в частности, в Днепре. Какое "противоядие" есть от таких ракет у нас?

– Это в первую очередь современные противоракетные комплексы. Они начали поступать в Украину в небольших количествах. Наши специалисты быстро обучаются их эксплуатации и применению. Но по-прежнему мы не можем обеспечить массированность. А советские средства малоэффективны в уничтожении такого рода ракет.

Для эффективного противодействия ракетам Х-22 нужны как современные противоракетные средства, так и их необходимое количество.

– Известно, где именно находятся носители ракет Х-22? На территории России? Что это за ракета?

– Да, на территории России. Это достаточно старая ракета, которая представляет собой автоматически пилотируемый небольшой самолет с жидкостным двигателем. Он может достигать скорости 2-2,5 маха, то есть скорости звука. Вес до одной тонны. Х-22 проектировались как средство для уничтожения авианосцев, в первую очередь, американских, и как носитель ядерного заряда.

Но Х-22 очень неточные. Враг пытается целится по военной инфраструктуре Украины, но попадает в жилые дома со всеми трагическими последствиями.

– Вы сказали, что украинской армии необходимо успеть подготовиться к новой, более активной фазе войны, которую планирует враг. Когда может произойти очередная кульминация? Вы также сказали о том, что зимой союзники Украины не будут способствовать переменам в нашу пользу на фронте. Является ли эта ситуация достаточно опасной для Украины?

– Конечно, она опасна. Мы знаем, что так или иначе, но противник уже подготовил 300 тысяч военнослужащих. Вопрос качества этого войска и его обеспеченности – это уже другой вопрос. По планам оккупационной армии, ее численность на протяжении ближайших полутора-двух месяцев должна возрасти еще на столько же. В любой момент они могут сорвать свои же планы и бросить имеющиеся силы в необходимых направлениях.

Если они смогут это сделать раньше, чем мы изготовиться, то у нас будут серьезные проблемы. Поставки вооружений Украине в разы меньше того, что нам необходимо для борьбы за вновь оккупированные земли и выполнения задач этого боевого года.

У нас есть бедность по вооружениям, но у нас есть сила духа, мотивация, профессионализм. В любой ситуации мы будем отстаивать интересы своего народа и страны.