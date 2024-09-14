Генерал США признался, способна ли Россия применить тактическое ядерное оружие

Хотя ранее Запад опасался ядерного удара со стороны России, сейчас там не видят угрозы применения Кремлем даже тактического ядерного оружия (ЯО). Об этом заявил Дэвид Петреус, бывший глава Центрального командования Вооруженных сил США и экс-командующий Объединенными Вооруженными силами Коалиции в Афганистане.

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Американский генерал прокомментировал ситуацию 14 сентября в Киеве, посетив ежегодную встречу Ялтинской европейской стратегии (YES), передают СМИ. По словам военного, в начале полномасштабного нападения России на Украину существовало "обоснованное опасение" по поводу ЯО. Сейчас ситуация изменилась.

Он объяснил, что партнеры переоценивали поддержку Москвы со стороны Пекина. Кроме того, в Нью-Дели также предостерегли россиян от совершения ядерных атак.

"В начале войны у нас было обоснованное опасение возможности использования Россией ЯО. Это привело к предупреждению, что в случае использования даже тактического ядерного оружия будет уничтожен Черноморский флот. Однако впоследствии мы увидели предел поддержки России со стороны Китая. В конце концов, впоследствии Си [Цзиньпин] публично призвал РФ воздержаться от этого шага. А потом такое заявление сделал и [премьер-министр Индии Нарендра] Моди", – сказал Петреус.

Поэтому, как подытожил он, на этом этапе "нет оснований говорить о вероятности использования Россией даже тактического ядерного оружия, не говоря уже о стратегическом".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Владимир Зеленский анонсировал свою личную встречу с главой Соединенных Штатов Джо Байденом и кандидатами в президенты от Республиканской (Дональд Трамп) и Демократической партий (Камала Харрис).

– По данным СМИ, Украина ожидает разрешения от союзников наносить удары по военным целям в России. Киев уже передал Вашингтону соответствующий список объектов.

– В Белом доме тем временем заявили, что угрозы диктатора Владимира Путина о том, что разрешение Украине наносить удары вглубь РФ будет значить прямое участие стран НАТО в войне, адресованы не американцам или европейцам. Это было сказано только для российской аудитории.

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