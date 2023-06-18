Генсек НАТО дал оценку африканскому 'мирному плану для Украины'

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал "мирный план для Украины", разработанный африканскими лидерами. Он подчеркнул, что спешка в вопросе переговоров между Украиной и РФ слишком опасна, а урегулирование должно быть не просто быстрым, но справедливым и длительным.

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Об этом сообщило издание Welt. Также Столтенберг отметил, что мир не может означать замораживание войны или принятие условия, выдвигаемые государством-террористом Россией.

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но для того, чтобы мир был длительным, он должен быть справедливым", – подчеркнул генсек НАТО, добавив, что приемлемые условия в этом вопросе может определять только Украина.

Также Столтенберг убежден, что позиции Украины в переговорах значительно усилят успехи нашей армии на поле боя: чем больше территорий будет деоккупировано – тем лучше позиции за столом переговоров будет иметь государство для достижения справедливого и продолжительного мира.

Напомним: во время визита в Киев 16 июня глава ЮАР Сирил Рамафоса раскрыл президенту Украины Владимиру Зеленскому условия и реализацию "мирного плана" для нашей страны. Он состоит из 10 основных "составляющих", среди которых: переговоры, деэскалация, суверенность государств и народов в соответствии с уставом ООН; необходимость гарантий безопасности для всех стран; обеспечение движения зерновых и удобрений обеими странами и ряд других.

В то же время Рамафоса не стал делать конкретных предложений ни для одной из сторон полномасштабной войны, а предпочел занять так называемую миротворческую позицию, где уже разместились Китай, Турция, Папа Франциск и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее в Китае также обнародовали свой "мирный план" из 12 пунктов окончания войны. Пекин призвал к прекращению боевых действий, а также снятию санкций, введенных против Москвы за нападение на украинское государство и преступления против украинского народа. Российский диктатор Путин поддержал такой "план";

– также свой "план" предложила Индонезия. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что он подыгрывает Москве и фактически предлагает провести фейковый "референдум 2.0". Киев не будет соглашаться с капитуляцией, замаскированной под миротворчество.

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