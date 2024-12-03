Генсек НАТО предложил Украине отложить любые мирные переговоры с Россией – NYT

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во вторник, 3 декабря, предложил Украине отложить любые мирные переговоры с Россией. Этот вопрос нужно поставить на паузу, пока западные союзники не смогут направить нашим Силам обороны больше военной помощи.

Видео дня

Речь идет о такой поддержке, которой было бы достаточно, чтобы помочь Киеву продвигаться вперед на поле боя и получить более сильную позицию на переговорах. Об этом пишет The New York Times.

"Давайте не проводить все эти дискуссии, шаг за шагом, о том, как может выглядеть мирный процесс. Убедитесь, что у Украины есть все необходимое, чтобы занять позицию силы, когда начнутся мирные переговоры", – заявил Рютте накануне встреч министров иностранных дел, в в том числе Украины, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Он добавил, что должно быть больше военной помощи Украине и "меньше дискуссий о том, как мог бы выглядеть мирный процесс".

Генсек НАТО отметил, что Украина должна сама решить, когда она будет готова начать переговоры с Россией об окончании войны. Однако следует брать во внимание то, что избранный президент США Дональд Трамп пообещал обеспечить быстрое прекращение огня. Оно, как опасаются официальные лица в Киеве, будет выгодно России.

Поэтому, несмотря на усталость от войны, нависшую над некоторыми частями Европы, Рютте призвал членов Североатлантического альянса увеличить поставки оружия, боеприпасов и средств ПВО, прежде чем они попытаются добиться перемирия.

Напомним, в администрации президента США Джо Байдена пообещали Украине поддержку, чтобы обеспечить нашей стране позицию силы на потенциальных переговорах с Россией.

Президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на данный момент для возвращения всех оккупированных территорий, включая Крым, сил украинской армии недостаточно. Поэтому важно находить дипломатические решения, которые будут дополнять военные усилия, а такие шаги возможны только при существенном усилении украинских позиций.

Как сообщал OBOZ.UA, в Институте изучения войны отметили, что в настоящее время продолжают повторяться нарративы о том, что Кремль не устраивают переговоры, которые приведут к чему-то меньшему, чем желаемая им "полная капитуляция Киева". Это указывает на то, что агрессор по-прежнему не склонен к добросовестному диалогу и намерен уничтожить украинское государство военным путем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!