Генсек НАТО: украинцы продвинулись вперед, но их ждут ожесточенные бои

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал ситуацию на фронте в Украине и контрнаступление Сил обороны нашей страны. Он сказал, что украинские воины продвинулись вперед и добились прогресса по поле боя.

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В то же время, лидер Северотлантического альянса сказал, что ВСУ ждет "ожесточенная борьба". Его слова привело издание Politico в среду, 5 июля.

Он заявил, что оккупационная армия России хорошо подготовилась к контраступлению ВСУ и построила серьезные оборонительные заграждения.

"Украинцы добились прогресса, но им предстоит ожесточенная борьба. Они сталкиваются с труднопроходимой местностью и сталкиваются с окопавшимся сопротивлением России", – сказал генсек НАТО, указывая на "множество заранее подготовленных оборонительных рубежей".

По его словам, это очень влияет на темпы продвижения Сил обороны Украины. В то же время Столтенберг добавил, что украинские бойцы продолжают идти вперед и добиваться "определенного прогресса".

Отметим, что накануне в Генштабе ВСУ рассказали, что на временно захваченных территориях Украины оккупационная армия России сильно окопалась, противник построил глубоко эшелонированную систему инженерных заграждений. Она состоит из нескольких полос препятствий, длинна которых составляет до 40 км каждая.

В то же время замминистра обороны Украины Анна Маляр сказала, что Силы обороны Украины активно уничтожают врага на востоке нашей стране. На некоторых направлениях российские военные уже начали покидать позиции целыми подразделениями.

По ее словам, враг начал использовать "заградительные отряды" и оружие, направленное в спины своим, пытаясь обеспечить устойчивость войска.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба, 5 июля под Бахмутом и Марьинкой в Донецкой области воинами Украины было отражены все атаки врага. Украинская авиация нанесла 10 ударов по российским оккупантам.

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