Генштаб: благодаря западным ракетно-артиллерийским системам мы создали 'огневой кулак'

Украинской армии удалось создать дальнобойный "огневой кулак", который бьет настолько мощно и точно, что российские оккупанты уже не в состоянии противостоять украинским бойцам в контрбатарейной борьбе. Такого результата Вооруженные силы смогли добиться благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам.

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Об этом заявил начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генерального штаба ВСУ полковник Сергей Баранов, сообщает Военное телевидение Украины. По его словам, на сегодняшний день около 90% уничтоженных российских оккупантов – это работа ракетных войск и артиллерии.

"Прогресс достигается за счет обученности личного состава, применения новых программных продуктов, внедрения автоматизированной системы управления огнем", – подчеркнул военный.

Он объяснил, что артиллерист должен знать, что нужно делать пехоте, лучше, чем она сама, чтобы подготовить предложения по поводу огневого поражения противника настолько качественно, чтобы не задеть своих и обеспечить общую победу.

"Чтобы приблизить нашу победу, мы постоянно адаптируемся, придумываем новые способы и методы огневого поражения, усовершенствуем наше оружие, наши боеприпасы, навыки и умения", – подчеркнул Баранов.

Напомним, в США заявили, что украинская армия имеет значительную силу, которую пока не привлекала к боевым действиям во время контрнаступления. В настоящее время Вооруженным силам Украины предстоит преодолеть обширные минные заграждения и эшелонированную оборону российских оккупантов.

Отмечается, что ВСУ планируют выбрать наиболее подходящий момент для привлечения значительной боевой мощи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинские пехотинцы из 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского ВСУ показали, как атакуют оккупантов под Бахмутом. Военные подчеркнули, что контрнаступление продолжается каждый день;

– ВСУ продолжают контрнаступление на Таврическом направлении и имеют там значительные успехи. Только за сутки 20 июля артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1312 огневых задач.

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