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Генштаб: на Покровском направлении идут ожесточенные бои, на Лиманском – тоже горячо

Надежда Данищук
War
2 минуты
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Генштаб: на Покровском направлении идут ожесточенные бои, на Лиманском – тоже горячо

Продолжается восемьсот девяносто седьмые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Украинские защитники продолжают сдерживать давление оккупантов, нанося ему значительные потери в живой силе и технике. Самая горячая ситуация на Лиманском и Покровском направлениях.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в строительстве 8 августа 2024 года по состоянию на 16:00. Отмечается, что с начала суток произошло 56 боевых столкновений.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении с начала суток произошло четыре боеприкосновения близ Волчанска, два из них в настоящее время продолжаются.

Генштаб: на Покровском направлении идут ожесточенные бои, на Лиманском – тоже горячо

На Купянском направлении русские войска однажды без успеха пытались штурмовать наши позиции вблизи Синьковки.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Макеевки, Невского, Тернов и Серебрянского леса. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 15 боеприкосновений, до сих пор длится четыре. Ситуация контролируется.

Генштаб: на Покровском направлении идут ожесточенные бои, на Лиманском – тоже горячо

На Северском направлении враг не оставляет попыток прорвать оборону наших войск, однако получает достойный отпор от украинских защитников. Так, вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спорного и Выемки кафиры восемь раз пытались потеснить наши подразделения.

На Краматорском направлении с начала суток русские войска шесть раз пытались выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Четыре штурмовых действия вблизи Часового Яра, Калиновки и Ивановского украинские воины отбили. Еще две атаки продолжаются.

Генштаб: на Покровском направлении идут ожесточенные бои, на Лиманском – тоже горячо

На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации семь раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время продолжаются два боестолкновения вблизи Нью-Йорка.

Генштаб: на Покровском направлении идут ожесточенные бои, на Лиманском – тоже горячо

На Покровском направлении ситуация остается напряженной. В районах Калинового, Воздвиженки, Новоалександровки, Желанного и Карловки идут ожесточенные бои. Сейчас враг предпринял десять попыток штурмовать украинские позиции. Продолжаются бои в пяти локациях.

Генштаб: на Покровском направлении идут ожесточенные бои, на Лиманском – тоже горячо

На Кураховском направлении с начала суток захватчики однажды атаковали наши подразделения. Пытались продвинуться вблизи Красногоровки.

На Времевском направлении отражены два штурмовых действия противника в сторону Водяного и Угледара, продолжается еще один бой.

На Ореховском направлении в районе Малой Токмачки оккупанты однажды пытались продвинуться вперед, но получили жесткий отпор. Также враг применял авиацию по Гуляйполю.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 августа украинские войска продвинулись на расстояние до 10 километров вглубь Курской области России. Бронетехника Сил обороны вышла на позиции вдоль трассы 38К-030 Суджа – Корнево.

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