Генштаб: на Покровском направлении идут ожесточенные бои, на Лиманском – тоже горячо

Продолжается восемьсот девяносто седьмые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Украинские защитники продолжают сдерживать давление оккупантов, нанося ему значительные потери в живой силе и технике. Самая горячая ситуация на Лиманском и Покровском направлениях.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в строительстве 8 августа 2024 года по состоянию на 16:00. Отмечается, что с начала суток произошло 56 боевых столкновений.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении с начала суток произошло четыре боеприкосновения близ Волчанска, два из них в настоящее время продолжаются.

На Купянском направлении русские войска однажды без успеха пытались штурмовать наши позиции вблизи Синьковки.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Макеевки, Невского, Тернов и Серебрянского леса. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 15 боеприкосновений, до сих пор длится четыре. Ситуация контролируется.

На Северском направлении враг не оставляет попыток прорвать оборону наших войск, однако получает достойный отпор от украинских защитников. Так, вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спорного и Выемки кафиры восемь раз пытались потеснить наши подразделения.

На Краматорском направлении с начала суток русские войска шесть раз пытались выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Четыре штурмовых действия вблизи Часового Яра, Калиновки и Ивановского украинские воины отбили. Еще две атаки продолжаются.

На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации семь раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время продолжаются два боестолкновения вблизи Нью-Йорка.

На Покровском направлении ситуация остается напряженной. В районах Калинового, Воздвиженки, Новоалександровки, Желанного и Карловки идут ожесточенные бои. Сейчас враг предпринял десять попыток штурмовать украинские позиции. Продолжаются бои в пяти локациях.

На Кураховском направлении с начала суток захватчики однажды атаковали наши подразделения. Пытались продвинуться вблизи Красногоровки.

На Времевском направлении отражены два штурмовых действия противника в сторону Водяного и Угледара, продолжается еще один бой.

На Ореховском направлении в районе Малой Токмачки оккупанты однажды пытались продвинуться вперед, но получили жесткий отпор. Также враг применял авиацию по Гуляйполю.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 августа украинские войска продвинулись на расстояние до 10 километров вглубь Курской области России. Бронетехника Сил обороны вышла на позиции вдоль трассы 38К-030 Суджа – Корнево.

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