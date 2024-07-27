Генштаб: отражены атаки под Волчанском, на Покровском направлении горячо

27 июля в Украине общее количество боевых столкновений по состоянию на 16:00 выросло до 73. На Харьковском направлении было шесть вражеских атак, а на Покровском – 21.

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины вечером в субботу опубликовал новую сводку о 885-х сутках полномасштабной войны. В ведомстве заверили, что командование "принимает необходимые меры для сдерживания наступления противника и нанесения ему ощутимых потерь".

Армия России продолжает применять авиацию, в частности КАБы, и осуществлять атаки по всем направлениям востока и юга страны. Силы обороны смело удерживают рубежи.

Оккупанты не прекращают применять артиллерию по территории Черниговской и Сумской областей. Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Басовка, Мирополье, Турья, Волфин, Степок, Сидоровка.

На Харьковском направлении на 16:00 субботы состоялось шесть боев. Защитники воспрепятствовали трем атакам россиян в районе Глубокого и двум – близ Волчанска и Тихого. Отражение еще одного штурмового действия врага возле Волчанска продолжалось.

На Лиманском направлении агрессор атаковал в районах Макеевки, Невского, Новосергеевки. С начала суток здесь зафиксировали уже 12 боестолкновений, из которых пять еще продолжались.

На Северском направлении оккупанты потерпели неудачу при попытках штурма украинских позиций вблизи Верхнекаменского и Спорного. В общей сложности произошло пять атак.

Продолжался бой в районе Андреевки на Краматорском направлении. Там противник при поддержке авиации пытается продвигаться вперед.

На Торецком направлении враг при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации атаковал девять раз. Бои по состоянию на 16:00 еще не закончились вблизи Северного и Зализного.

Горячее всего на Покровском направлении. В районах Воздвиженки, Новоалександровки, Веселого, Сергеевки, Тимофеевки и Яснобродовки продолжались ожесточенные бои. Захватчики предприняли 21 попытку штурма украинских позиций.

На Кураховском направлении продолжалось одно боеприкосновение в районе Красногоровки. Девять штурмов наши Герои отразили вблизи Георгиевки, Парасковеевки, Константиновки.

На Времивском направлении отражены три штурмовых действия противника в сторону Раздольного. В то же время ВС РФ не оставляют попыток прорвать нашу оборону в направлении Константиновки. Там за сутки были остановлены две вражеские атаки.

На Ореховском направлении обстановка существенных изменений не претерпела, три безуспешных атаки врага отбиты нашими защитниками. Захватчики активно применяют авиацию по районам населенных пунктов Малая Токмачка, Каменское, Пятихатки, Гуляйполе.

На Приднепровском направлении одна атака оккупантов успеха не имела.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, противостояние между Украиной и Россией на линии фронта перешло в стадию "игры резервами". И Силы обороны заставляют врага идти в лобовые атаки, в которых резервы РФ стираются быстрее, считает военный корреспондент Богдан Мирошников.

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