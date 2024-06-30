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Генштаб показал блестящую работу "стальных" танкистов, ежедневно уничтожающих врага: мощное видео

Анна Паскевич
War
2 минуты
3,1 т.
Генштаб показал блестящую работу 'стальных' танкистов, ежедневно уничтожающих врага: мощное видео

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины показали, как танкисты 1-й отдельной танковой Северской бригады метко отрабатывают по живой силе оккупантов. В результате защитники наголову разбивают позиции врага и РФ несет потери личного состава.

Видео дня

"Взрывное" видео 30 июня обнародовали в официальном Telegram-канале Генштаба, а также пресс-служба 1-й отдельной танковой Северской бригады. На кадрах видно, как танк ВСУ точно отрабатывает по позициям врага среди бывшей жилой застройки.

"У врага нет шансов, когда работают танкисты 1-й отдельной танковой Северской бригады", – говорится в публикации.

Генштаб показал блестящую работу "стальных" танкистов, ежедневно уничтожающих врага: мощное видео

"Стальные" воины говорят: осознают, насколько опасна их работа.

Генштаб показал блестящую работу "стальных" танкистов, ежедневно уничтожающих врага: мощное видео

"Но после того, как наголову разбирают позиции противника и уничтожают вражеский личный состав, у них возникает желание делать это снова и снова, пока на территории нашей страны не останется ни одного захватчика. Присоединяйся к ВСУ! Становитесь на защиту Украины!" – призвали в бригаде.

Генштаб показал блестящую работу "стальных" танкистов, ежедневно уничтожающих врага: мощное видео
Генштаб показал блестящую работу "стальных" танкистов, ежедневно уничтожающих врага: мощное видео
Генштаб показал блестящую работу "стальных" танкистов, ежедневно уничтожающих врага: мощное видео

Как сообщал OBOZ.UA, ранее бойцы пограничного отряда бригады "Месть" показали, как благодаря работе дронов обезвредили шестерых захватчиков на Северском направлени.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки РФ потеряла в Украине еще 215 единиц военной техники и вооружения, а также 1440 солдат и офицеров.

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