Генштаб показал блестящую работу 'стальных' танкистов, ежедневно уничтожающих врага: мощное видео

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины показали, как танкисты 1-й отдельной танковой Северской бригады метко отрабатывают по живой силе оккупантов. В результате защитники наголову разбивают позиции врага и РФ несет потери личного состава.

Видео дня

"Взрывное" видео 30 июня обнародовали в официальном Telegram-канале Генштаба, а также пресс-служба 1-й отдельной танковой Северской бригады. На кадрах видно, как танк ВСУ точно отрабатывает по позициям врага среди бывшей жилой застройки.

"У врага нет шансов, когда работают танкисты 1-й отдельной танковой Северской бригады", – говорится в публикации.

"Стальные" воины говорят: осознают, насколько опасна их работа.

"Но после того, как наголову разбирают позиции противника и уничтожают вражеский личный состав, у них возникает желание делать это снова и снова, пока на территории нашей страны не останется ни одного захватчика. Присоединяйся к ВСУ! Становитесь на защиту Украины!" – призвали в бригаде.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее бойцы пограничного отряда бригады "Месть" показали, как благодаря работе дронов обезвредили шестерых захватчиков на Северском направлени.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки РФ потеряла в Украине еще 215 единиц военной техники и вооружения, а также 1440 солдат и офицеров.

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