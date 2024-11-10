Генштаб: враг активен под Курахово и Покровском, продолжаются горячие бои на Курщине

За минувшие сутки на линии фронта произошло почти 160 боевых столкновений. Ожесточеннее российские войска атакуют на Кураховском и Покровском направлениях: на каждом из них шли около 40 боев.

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Атакует враг и в Курской области: накануне там зафиксировано 23 российских атаки. О ситуации на 8 часов утра 10 ноября рассказали в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Так, за прошедшие сутки на фронте произошло 158 боевых столкновений.

Враг не прекращал обстреливать украинские позиции и населенные пункты. В частности, россияне нанесли два ракетных удара, применив две ракеты, а также 78 авиационных ударов, в том числе сбросили 134 управляемых авиабомбы.

Кроме этого, российские войска совершили более пяти тысяч обстрелов, из них 112 из реактивных систем залпового огня и задействовали для поражений около 1600 дронов-камикадзе.

Противник наносил авиационные удары, в частности в районах населенных пунктов Харьков, Одноробовка, Ветеринарное, Казачья Лопань, Бочковое, Охримовка, Купянск, Новоплатоновка и Загрызово Харьковской области; Твердохлебное Луганской области; Терны, Ямполевка, Северск, Дружба, Константиновка, Покровск, Мирноград, Петровка, Григоровка, Дальнее, Раздольное, Зеленое Поле и Великая Новоселка Донецкой области; Темировка, Таврическое и Малая Токмачка Запорожской области.

Авиация и ракетные войска Сил обороны нанесли пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага. Также поражена станция РЭБ и еще один важный объект оккупантов.

На Харьковском направлении враг дважды проводил наступательные действия в районе Волчанска.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло девяти. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Кучеривки, Кругляковки и Лозового.

На Лиманском направлении наши войска остановили 15 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Невского, Торского и Белогоровки.

Наши подразделения отбили атаку вблизи Верхнекаменского на Северском направлении.

Две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Белой Горы и Ступочек украинские воины остановили на Краматорском направлении.

При поддержке бомбардировочной авиации враг девять раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка, Дилиевки, Щербиновки и Нелиповки на Торецком направлении.

Тридцать девять атак за минувшие сутки отразили наши защитники на Покровском направлении. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку от Проминя, Лисовки и Григорьевки.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах Ильинки, Новоселидовки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Екатериновки и Антоновки оккупанты 40 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

Пять атак противника остановили наши защитники в районах Богоявленки, Трудового и Максимовки на Времьевском направлении.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в направлении Новоандреевки.

Три безуспешных попытки захватить позиции наших защитников за минувшие сутки предпринял противник на Приднепровском направлении.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, где противник за прошедшие сутки провел 23 штурма позиций украинских подразделений.

Напомним, за минувшие сутки общие боевые потери РФ в личном составе составили 1350 человек.

Кроме того, украинские воины обезвредили 11 танков, 29 боевых бронированных машин, 31 артиллерийскую систему, 44 БПЛА оперативно-тактического уровня и 122 единицы автомобильной техники оккупантов.