Генштаб: враг активно наступает на большинстве направлений, горячее всего на Купянском и Покровском

Российская оккупационная армия продолжает активные наступательные действия на большинстве направлений фронта. Самыми горячими остаются Купянское и Покровское направления, где враг предпринял в общей сложности 20 попыток продвинуться вперед.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook по состоянию на 17:00 23 мая. Украинские защитники сдерживают давление и дают решительный отпор штурмовым группам противника.

Как отметили в Генштабе, на Купянском направлении оккупанты атаковали оборонительные рубежи Украины уже 13 раз. Из них 8 до сих пор продолжаются в районах населенных пунктов Стельмаховка, Твердохлебово, Дружелюбовка, Невское и Ивановка.

Кроме того, враг ударил неуправляемыми авиационными ракетами возле Андреевки, Сергеевки и Макеевки. Украинские воины не дают захватчикам наращивать усилия и истощают наступательный потенциал противника.

На Краматорском направлении произошло 6 боевых столкновений. Наши бойцы отбивают три вражеских штурма в районах населенных пунктов Андреевка и Новый. Ситуация контролируется. Захватчики нанесли удар по вооружению штурмовиков Су-25 по территории возле Дружбы и Северного.

На Покровском направлении до сих пор продолжаются семь боевых столкновений, в том числе на направлениях населенных пунктов Калиново, Новоалександровка и Сокол. В общей сложности враг предпринял уже 16 попыток улучшить тактическое положение.

Как отметили в Генштабе, украинские защитники жестко препятствуют оккупантам. Россияне поддерживают свои атаки ударами из авиации. Авиабомбы падали, в частности, возле Евгенивки, Калинового, Новоселовки Первой и Нетайлового, а НАРы враг применил недалеко от Уманского.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Командир 5-го батальона бригады "Спартан" майор Михаил "Майк" Гологурский рассказал, что сосредоточившиеся на Харьковском направлении оккупационные войска РФ постоянно пытаются продвинуться в Липцы. Они атакуют село малыми тактическими группами, а также обстреливают из воздуха и артиллерии.

– Также оккупанты, пытаясь захватить Волчанск на севере Харьковской области, используют привычную для себя тактику – город просто стирают с лица земли. Так же оккупанты действовали в Бахмуте и Авдеевке, которые ныне оккупированы.

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