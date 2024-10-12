Генштаб: враг очень активен на Кураховском направлении

В течение этих суток на фронте больше всего боев зафиксировано на Кураховском направлении. Самые горячие бои продолжаются у Катериновки.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16.00 12 октября. Всего с начала суток произошло 94 боевых столкновений.

Сегодня в результате огня врага из артиллерии и минометов пострадали общины на Черниговщине и Сумщине, в частности, Чернецкое, Клюсы, Гремяч и Ободы. Авиационные удары нанесены по районам населенных пунктов Реки, Екатериновка, Бунякино, Волфине, Будки, Шалыгино на Сумщине, а также Купянск-Узловой, Подолы, Ковшаровка, Кругляковка, Первомайское на Харьковщине, Торское, Юрьевка, Торецк, Петровка, Селидово и Ровнополь в Донецкой области; областной центр и Малая Токмачка Запорожской области; Львовое и Понятовка в Херсонской области.

На Купянском направлении российские оккупационные войска с начала суток совершили десять атак вблизи Петропавловки, Степной Новоселовки, Лозовой, Песчаного, Вишневого и Мясожаровки, при этом семь боеприкосновений продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении вражеские войска атаковали 11 раз в районах Новомихайловки, Грековки, Невского, Новосадового и Торского. Ситуация остается под контролем.

На Северском направлении защитники отразили три попытки агрессора продвинуться вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки, при этом два боя в этом районе еще продолжаются.

На Краматорском направлении произошло восемь боеприкосновений в районах Калиновки, Часова Яра и Ступочек.

На Торецком направлении вражеские войска при поддержке бомбардировочной авиации девять раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Торецка и Петровки, однако получили решительный отпор.

На Покровском направлении оккупанты совершили 14 штурмовых атак в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Крутый Яр и Михайловка. Силы обороны Украины сдерживают наступление российских войск и отразили 13 атак. Сейчас идет один бой вблизи Селидового.

На Кураховском направлении захватчики провели 32 атаки в направлении Измайловки, Горняка, Кураховки, Желанного Второго, Цукуриного, Новодмитровки, Новоселидовки, Георгиевки, Константиновки и Антоновки. Половина из этих попыток оккупантов уже отражена, однако бои продолжаются, в том числе самые ожесточенные столкновения наблюдаются у Екатериновки.

На Времивском направлении противник совершил одну неудачную штурмовую атаку вблизи Богоявленки.

На Ореховском направлении произошла одна вражеская атака в районе Работино, которую Силам обороны удалось отразить.

В других направлениях оперативная ситуация оставалась без значительных изменений.

Напомним, ранее в сети сообщили о потере россиянами истребителя Су-34 с экипажем. Российские пропагандисты утверждают, что самолет был сбит украинским F-16, когда пускал по Украине КАБ.

Также сообщалось, что в Генштабе подтвердили атаку на нефтебазу в Ровеньках. Так хранились горюче-смазочные материалы, предназначавшиеся для оккупантов.