Генштаб: враг увеличил количество атак на Купянском направлении, приграничье 'кроет' КАБами

С начала текущих суток на фронте уже произошло 74 прямых боевых столкновения между российскими оккупантами и украинскими защитниками. Враг увеличил количество атак на Купянском направлении, а приграничье "кроет" КАБами.

Силы обороны Украины решительно сдерживают давление и решительно отвечают на любые действия противника. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00.

Оккупанты продолжают обстреливать пограничные населенные пункты Украины. Враг нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами по направлению хутора Кучеров по району Мирополья в Сумской области.

В Харьковском направлении противник активно использует управляемые авиационные бомбы с территории Белгородской области РФ. Удары наносились по направлению Шебекино по Волчанску и Глубокому, по направлению Ушакова по Подолянам, по направлению Белгорода по Липцам и Тернам, а из района Валковского по Ветеринарному. Также враг атаковал район Глубокого.

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На Купянском направлении противник увеличил количество атак, совершив шесть неудачных попыток потеснить наши войска, а также три штурмовых действия в районах Синьковки, Берестового и Песчаного.

Наибольшую активность противник демонстрирует на Покровском направлении, где сегодня произошло 25 атак, девять из которых продолжаются. В частности, бои продолжаются в районах Калинового, Евгеньевки и Новоселовки Первой. Авиация РФ применяет управляемые авиационные бомбы, которые привели к бомбардировкам районов Александрополя, Воздвиженки, Прогресса и Волчьего.

На Приднепровском направлении произошло одно боевое столкновение.

Кроме того, по одной атаке враг зафиксирован на Краматорском, Времивском и Ореховском направлениях, все безуспешны для противника.

По другим направлениям ситуация осталась без значительных изменений.

Напомним, ночью Россия атаковала Украину ракетами из Ту-95 и "Кинжалами". Значительную часть средств воздушного поражения, ракет разных типов и дронов-камикадзе, захватчики направили в столицу. Однако силы ПВО в Киеве на протяжении почти двухчасового воздушного боя уничтожили все воздушные цели.