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Генштаб: враг затаился на Харьковщине, на Покровском и Лиманском направлениях горячо

Ольга Липич
War
4 минуты
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Генштаб: враг затаился на Харьковщине, на Покровском и Лиманском направлениях горячо

На поле боя в Украине в течение пятницы, 21 июня, произошло 120 боевых столкновений Сил обороны с российскими захватчиками. Самая горячая обстановка остается на Покровском направлении в Донецкой области, также ситуация напряженная на Лиманском направлении. В то же время на Харьковщине враг приостановил активные наступательные действия.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 22:00 21 июня. Там подчеркнули: ситуация в районах боевых действий сложная, однако – под контролем наших защитников.

По Украине за день были нанесены четыре ракетных удара (суммарно шесть ракет) и 45 авиационных ударов (в общей сложности  71 КАБ). Также враг применил 407 дронов-камикадзе и произвел более 2300 обстрелов по позициям ВСУ и населенным пунктам. В то же время Силы обороны поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения вооружения и военной техники и четыре района скопления личного состава врага.

Генштаб: враг затаился на Харьковщине, на Покровском и Лиманском направлениях горячо

На Харьковском направлении российские оккупационные войска не предпринимали активных наступательных действий. Обстановка не изменилась.

Генштаб: враг затаился на Харьковщине, на Покровском и Лиманском направлениях горячо

На Купянском направлении произошло 14 боестолкновений – 10 атак врага отбито, четыре еще продолжаются. Оккупанты атаковали в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Стельмаховки, Берестового и Песчаного.

Генштаб: враг затаился на Харьковщине, на Покровском и Лиманском направлениях горячо

На Лиманском направлении ситуация напряжена, количество вражеских штурмовых действий увеличилось до 12 (восемь атак отбито, четыре продолжаются). Враг пытается вытеснить наших воинов с занимаемых позиций вблизи Грековки, Невского, Новосадового и Серебрянского леса.

ВСУ, как говорится в сводке Генштаба, осуществляют безотлагательные меры по недопущению продвижения агрессора вглубь территории Украины. "Следует отметить личный состав 3 ОШБр за успешное выполнение боевых задач, продвижение вперед на определенных участках и нанесение значительных потерь в живой силе и технике российским оккупантам", – говорится в сообщении.

Генштаб: враг затаился на Харьковщине, на Покровском и Лиманском направлениях горячо

На Северском направлении враг атаковал за сутки десять раз. Девять штурмовых действий противника вблизи Верхнекаменского, Спорного, Раздолевки и Выемки отбиты, одна атака продолжается. Наши защитники проводят мероприятия по стабилизации обстановки.

На Краматорском направлении войска России 12 раз пытались вытеснить подразделения сил обороны с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Калиновка, Часов Яр, Андреевка и Клищиевка. Агрессор не оставляет попыток продвинуться к Часовому Яру, где в настоящее время продолжаются четыре боевых столкновения.

Генштаб: враг затаился на Харьковщине, на Покровском и Лиманском направлениях горячо

На Торецком направлении продолжается одно боеприкосновение, ситуация под контролем Сил обороны. Четыре вражеских атаки отбиты.

Самой горячей остается обстановка на Покровском направлении. Враг не оставляет попыток вклиниться в наши боевые порядки в районах сил Новоалександровка, Воздвиженка, Калиново, Евгеньевка, Сокол и Новоселовка Первая. Наибольшую активность агрессор сохраняет со стороны Очеретиного.

Силы обороны производят стабилизационные действия. Уже сегодня оккупанты потеряли на Покровском направлении более 200 человек убитыми и ранеными. Уничтожены два автомобиля и повреждены две артиллерийские системы.

Генштаб: враг затаился на Харьковщине, на Покровском и Лиманском направлениях горячо

На Кураховском направлении враг пытается вклиниться в наши боевые порядки вблизи Карловки, Красногоровки, Невельского, Георгиевки, Константиновки и Прасковьевки. Из 11 вражеских атак семь отражены без успеха для противника, боевые действия продолжаются.

Генштаб: враг затаился на Харьковщине, на Покровском и Лиманском направлениях горячо

На Ореховском направлении успеха не имели попытки врага атаковать наших защитников в районе Малой Токмачки.

В то же время агрессор активизировал свои усилия на вытеснении подразделений Сил обороны из левобережной части Днепра на Приднепровском направлении. Семь атак врага успеха не имели. Потери позиций и территорий не допущены.

Генштаб: враг затаился на Харьковщине, на Покровском и Лиманском направлениях горячо

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на Харьковщине стала еще более стабилизированной, а вот на Донетчине сейчас очень сложно. Он подчеркнул, что мы должны делать все, чтобы у Украины был результат, и сами обязаны создавать для себя шансы на победу.

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