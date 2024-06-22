Генштаб: враг затаился на Харьковщине, на Покровском и Лиманском направлениях горячо

На поле боя в Украине в течение пятницы, 21 июня, произошло 120 боевых столкновений Сил обороны с российскими захватчиками. Самая горячая обстановка остается на Покровском направлении в Донецкой области, также ситуация напряженная на Лиманском направлении. В то же время на Харьковщине враг приостановил активные наступательные действия.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 22:00 21 июня. Там подчеркнули: ситуация в районах боевых действий сложная, однако – под контролем наших защитников.

По Украине за день были нанесены четыре ракетных удара (суммарно шесть ракет) и 45 авиационных ударов (в общей сложности 71 КАБ). Также враг применил 407 дронов-камикадзе и произвел более 2300 обстрелов по позициям ВСУ и населенным пунктам. В то же время Силы обороны поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения вооружения и военной техники и четыре района скопления личного состава врага.

На Харьковском направлении российские оккупационные войска не предпринимали активных наступательных действий. Обстановка не изменилась.

На Купянском направлении произошло 14 боестолкновений – 10 атак врага отбито, четыре еще продолжаются. Оккупанты атаковали в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Стельмаховки, Берестового и Песчаного.

На Лиманском направлении ситуация напряжена, количество вражеских штурмовых действий увеличилось до 12 (восемь атак отбито, четыре продолжаются). Враг пытается вытеснить наших воинов с занимаемых позиций вблизи Грековки, Невского, Новосадового и Серебрянского леса.

ВСУ, как говорится в сводке Генштаба, осуществляют безотлагательные меры по недопущению продвижения агрессора вглубь территории Украины. "Следует отметить личный состав 3 ОШБр за успешное выполнение боевых задач, продвижение вперед на определенных участках и нанесение значительных потерь в живой силе и технике российским оккупантам", – говорится в сообщении.

На Северском направлении враг атаковал за сутки десять раз. Девять штурмовых действий противника вблизи Верхнекаменского, Спорного, Раздолевки и Выемки отбиты, одна атака продолжается. Наши защитники проводят мероприятия по стабилизации обстановки.

На Краматорском направлении войска России 12 раз пытались вытеснить подразделения сил обороны с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Калиновка, Часов Яр, Андреевка и Клищиевка. Агрессор не оставляет попыток продвинуться к Часовому Яру, где в настоящее время продолжаются четыре боевых столкновения.

На Торецком направлении продолжается одно боеприкосновение, ситуация под контролем Сил обороны. Четыре вражеских атаки отбиты.

Самой горячей остается обстановка на Покровском направлении. Враг не оставляет попыток вклиниться в наши боевые порядки в районах сил Новоалександровка, Воздвиженка, Калиново, Евгеньевка, Сокол и Новоселовка Первая. Наибольшую активность агрессор сохраняет со стороны Очеретиного.

Силы обороны производят стабилизационные действия. Уже сегодня оккупанты потеряли на Покровском направлении более 200 человек убитыми и ранеными. Уничтожены два автомобиля и повреждены две артиллерийские системы.

На Кураховском направлении враг пытается вклиниться в наши боевые порядки вблизи Карловки, Красногоровки, Невельского, Георгиевки, Константиновки и Прасковьевки. Из 11 вражеских атак семь отражены без успеха для противника, боевые действия продолжаются.

На Ореховском направлении успеха не имели попытки врага атаковать наших защитников в районе Малой Токмачки.

В то же время агрессор активизировал свои усилия на вытеснении подразделений Сил обороны из левобережной части Днепра на Приднепровском направлении. Семь атак врага успеха не имели. Потери позиций и территорий не допущены.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на Харьковщине стала еще более стабилизированной, а вот на Донетчине сейчас очень сложно. Он подчеркнул, что мы должны делать все, чтобы у Украины был результат, и сами обязаны создавать для себя шансы на победу.

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