Генштаб: за сутки произошло 110 боестолкновений, на Покровском и Торецком направлениях горячо

На поле боя в Украине в течение воскресенья, 18 августа, произошло 110 боевых столкновений воинов Сил обороны с российским оккупационным войском. Больше всего боев зафиксировано на Покровском и Торецком направлениях – ВСУ дают отпор попыткам врага продвинуться в глубину нашей территории.

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Об этом говорится в сводке с фронта по состоянию на 22:00, опубликованной на официальном Telegram-канале Генерального штаба ВСУ. Оккупанты в течение дня нанесли по Украине четыре удара семью ракетами и 50 авиаударов, сбросив 62 КАБ. Кроме этого, запустили 577 дронов-камикадзе и произвели более 3200 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении произошло три боестолкновения неподалеку от Волчанска и Липцев. Две атаки врага продолжаются.

На Купянском направлении противник 16 раз атаковал возле Синьковки, Глушковки, Колесниковки и Стельмаховки. Двенадцать боев завершено, четыре продолжаются.

На Лиманском направлении произошло 15 боеприкосновений – захватчики совершили штурмовые действия вблизи Грековки, Невского, Макеевки, Торского и Тернов. В настоящее время продолжаются две атаки.

На Северском направлении воины ВСУ отразили вражеский штурм в районе Верхнекаменского.

На Краматорском направлении шло 10 боев недалеко от Григоровки, Калиновки, Часова Яра, Предтечиного и Клещиевки.

На Торецком направлении россияне 19 раз атаковали украинские войска у Дилиевки, Железного, Нелиповки и Торецка. Шестнадцать наступлений остановлено, три штурма до сих пор продолжаются. Ситуация под контролем наших войск.

На Покровском направлении шли 33 боя в районах населенных пунктов Гродовка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Калиново, Миролюбовка, Николаевка, Новогродовка, Птичье, Заветное и Михайловка. Девять атак еще продолжаются.

По предварительным данным, на этом направлении за сутки был обезврежен 231 оккупант. Уничтожены танк, две артиллерийские системы, 120-мм миномет, четыре БПЛА и девять единиц автотранспорта; повреждены МТ-ЛБ, две артиллерийские системы, 120-мм миномет и пять автомобилей.

На Кураховском направлении враг шесть раз атаковал наши позиции вблизи Парасковеевки, Красногоровки и Константиновки, однако потерпел поражение.

На Времивском направлении противник совершил четыре наступательных действия в сторону Угледара, Раздольного и Водяного. Один бой продолжается.

На Приднепровском направлении враг не имел успеха, трижды атакуя оборонительные рубежи наших подразделений.

Напомним, что в течение 17 августа в боях на фронте защитники Украины отминусовали 1170 российских оккупантов. С начала полномасштабной войны на украинской земле обезвредили уже около 599 350 личного состава российской армии и ее вооруженных формирований.