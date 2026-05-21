'Географических ограничений нет': Федоров рассказал, в каких областях уже работает частная ПВО

Частные группы противовоздушной обороны в Украине уже сбили около 20 российских дронов и начали выполнять боевые задачи совместно с Воздушными силами. К экспериментальному проекту частной ПВО присоединились 27 предприятий из Харьковской, Одесской, Киевской, Запорожской, Полтавской и Закарпатской областей.

Об этом, общаясь с журналистами заявил министр обороны Украины Михаил Федоров. По его словам, количество заявок на участие в проекте еженедельно растет.

"Сейчас к экспериментальному проекту уже присоединилось 27 предприятий различных форм собственности из многих уголков Украины. Географических ограничений у проекта нет. В частности, это Харьковская, Одесская, Киевская, Запорожская, Полтавская, Закарпатская и другие области", – сообщил министр.

Сейчас две группы ПВО предприятий уже полноценно выполняют боевые задачи в Харьковской и Одесской областях. По состоянию на момент публикации, они уничтожили около 20 вражеских "Шахедов" и разведывательных беспилотников. Кроме того, на Харьковщине удалось сбить реактивный "Шахед".

Предприятия получили от Министерства обороны Украины разрешение выполнять задачи по ПВО. После этого они согласовали свои действия с Командованием Воздушных Сил ВСУ и начали создавать собственные группы ПВО.

Сейчас компании находятся на разных этапах подготовки. Часть из них обучает людей, часть покупает нужное оборудование, например дроны-перехватчики, средства радиоэлектронной борьбы, радары и автоматизированные турели. Также некоторые получают вооружение со складов ВСУ, в частности пулеметы.

Напомним, 12 апреля 2026 года в Украине начали работать первые элементы частной системы противовоздушной обороны, созданной на основе дистанционно управляемых пулеметов. Новое решение уже применяется для защиты критической инфраструктуры и доступно для заказа бизнесом.

