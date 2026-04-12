В Украине заработали частные системы ПВО: кто может заказать их услуги. Фото

В Украине начали работать первые элементы частной системы противовоздушной обороны, созданной на основе дистанционно управляемых пулеметов. Новое решение уже применяется для защиты критической инфраструктуры и доступно для заказа бизнесом.

Система демонстрирует скорость внедрения, которую обеспечивает частный сектор. Об этом сообщает советник Министра обороны Украины Сергей Флеш.

Речь идет о дистанционно управляемых турелях с пулеметами Browning M2, которые способны работать на расстоянии до 2 километров. Они интегрируются в систему защиты объектов и позволяют оператору управлять огнем без прямого присутствия на позиции.

Такие комплексы ориентированы в первую очередь на прикрытие критической инфраструктуры – энергетических объектов, складов и предприятий. Важно, что услуги подобной "частной ПВО" может заказать бизнес, что открывает новый сегмент в сфере безопасности.

В перспективе появление подобных решений раньше государственных аналогов объясняется гибкостью бизнеса. Меньшее количество бюрократических процедур позволяет быстрее запускать инновации и адаптировать их к условиям войны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине начала действовать новая модель противовоздушной обороны с привлечением частного сектора. Первые результаты уже зафиксированы на Харьковщине – там частная группа ПВО перехватила вражеские беспилотники.

