'Герань-5': советник Зеленского назвал российскую разработку 'жалкой копией'

Российский реактивный дрон-камикадзе "Герань-5", который показали в видео на пропагандистском параде 9 мая в Москве, является ничем иным, как "жалкой копией". На пятом году войны Кремлю больше нечем хвастаться.

Об этом сообщил экс-министр стартегической промышленности Украины и профильный советник президента Владимира Зеленского Александр Камышин в комментарии Liga.net. По его словам, враг полностью скопировал украинскую ракету "Фламинго".

"Некоторые ошибочно сравнивает ее ("Герань-5" – Ред.) с украинской FP-5 "Фламинго" – это только потому, что россияне пытались ее скопировать и они выглядят достаточно похоже", – сказал Камышин.

Однако он отметил, что у российского варианта дальность полета и боевая часть примерно в десять раз меньше "Фламинго". "Герань-5", по словам Камышина, по своим характеристикам находится"где-то посередине между" украинскими дронами-ракетами "Ад" и "Паляница".

"На пятом году большой войны России нечего показать на параде, кроме жалкой копии только одной из наших украинских ракет-дронов "Фламинго", – подытожил он.

По данным ГУР, "Герань-5" очень похож на иранский дрон Karrar. Кроме того, он очень напоминает крылатую ракету Х-101. Вес его боевой части составляет около 90 кг. Это почти вдвое больше, чем у стандартного Shahed-136/"Герань-2" (около 50 кг), что позволяет наносить существенно больший урон при обстреле.

Заявленная дальность составляет до 1000 км, что фактически представляет угрозу для всей территории Украины. За счет турбореактивного двигателя китайского производства серии Telefly TJ200, скорость составляет 450–600 км/ч.

В беспилотнике используется многоканальная система "Комета" с 12-канальной спутниковой связью. Также БПЛА оснащен инерциальной системой навигации (INS), которая позволяет продолжать полет даже при полной потере сигналов GPS.

Кроме того, в обломках "Герань-5" находили 3G/4G модемы с SIM-картами, что позволяет аппарату получать корректировки или передавать данные в реальном времени через гражданские сети сотовой связи.

Как сообщал OBOZ.UA, "Герань-5" россияне впервые применили в январе 2026 года во время комбинированных воздушных атак по Украине. Однако, где именно произошел "потенциальный прилет" вражеского дрона, или же где его могли сбить, не сообщалось.

