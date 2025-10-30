Герасимов может потерять должность в случае неудачи под Покровском: партизаны узнали, кто его подсиживает

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов может потерять свою должность, если оккупанты потерпят неудачу под Покровском на Донетчине. Сейчас он находится под сильнейшим давлением, так как известно имя его потенциальной замены – это генерал-полковник Виктор Познихир.

В Кремле крайне недовольны работой Герасимова и ложными докладами с фронта. Об этом сообщили агенты партизанского движения "Атеш" из числа офицеров одной из группировок войск ВС РФ.

Российский диктатор Владимир Путин поставил Герасимову дедлайн — взять Покровск к середине ноября. Этот приказ является последней возможностью для генерала сохранить свой пост.

"На фоне этого ультиматума на Покровском направлении фиксируется резкое усиление "мясозакидательства". Командование бросает в самоубийственные атаки огромные волны личного состава, чтобы успеть выполнить приказ любой ценой", – отмечают партизаны.

Недоверие руководства РФ к Герасимову возросло из-за его недостоверного информирования о ситуации, в том числе и недавней лжи об "окружении" подразделений Сил обороны Украины. Даже российские пропагандисты открыто признавали, что доклады генерала не соответствуют действительности.

"Провал операции под Покровском гарантирует отставку Герасимова. Наиболее вероятным кандидатом на его замену является генерал-полковник Виктор Познихир", – сообщает "Атеш".

Напомним: недавно Герасимов сообщил российскому диктатору Владимиру Путину о якобы окружении Покровска и еще двух "котлах". Российские пропагандисты и военкоры начали осторожно опровергать утверждения о блокаде города.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военнослужащие прокомментировали ситуацию на Покровском направлении и сделали прогноз о дальнейшем вероятном характере действий противника на этом участке фронта. Защитники Украины отметили, что для реализации замысла по окружению Покровской агломерации противник задействовал около 11 тыс. человек.

Группы захватчиков, которым удалось закрепиться в городе, пытаются продвинуться на северо-запад и север от Покровска.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!