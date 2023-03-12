'Германия могла бы больше помочь боеприпасами': Кулеба призвал активизироваться

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал правительство Германии активизироваться в вопросе поставок украинскому войску артиллерийских снарядов. Немецкие производители оружия, по его словам, готовы наращивать производство, однако нуждаются в согласовании контрактов с Берлином.

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Об этом Кулеба заявил в интервью газете Bild am Sonntag. Также глава украинской дипломатии высказался по поводу демонстраций, которые проходят в Германии против поставок оружия Украине.

Кулеба подчеркнул: артиллерийские снаряды крайне важны для украинской армии, противостоящей российской агрессии. Он считает, что немецкое правительство должно активизироваться и увеличить поставки артснарядов Украине. Ведь немецкие производители орудия готовы наращивать производство.

"Я думаю, что Германия действительно могла бы больше помочь боеприпасами. … Мы сели с украинскими представителями и немецкой вооруженной промышленностью и немецкая промышленность в моем присутствии требовала от немецкого правительства одного: подписанных контрактов. Следовательно, проблема в правительстве", –– отметил Кулеба.

Министр иностранных дел Украины также высказался по поводу демонстраций против поставок оружия украинскому войску, которые проходят в Германии. Подобные протесты означают де-факто поддержку уничтожения украинского народа российскими захватчиками.

"Я думаю, что этим людям нужно быть честными и им нужно перефразировать свои лозунги вместо" Остановите войну! Никаких продаж оружия", они должны написать то, что имеют в виду на самом деле: пусть россияне убивают, пытают и насилуют украинцев, потому что, если у нас не будет оружия, чтобы защитить себя, именно это и произойдет. Уверяю вас, что каждый украинец, даже тот солдат в окопах, который убивает нападающего на него российского солдата, хочет мира больше, чем мирный протестующий у Бранденбургских ворот", – подчеркнул Кулеба.

Напомним, что ранее стало известно, что мэр Киева Виталий Кличко в столице встретился с руководством правящей партии Германии и попросил усилить поддержку Украины. По его словам, Германия может помочь Украине в нескольких плоскостях: вооружением, обучением наших военных, финансовой помощью.

Также сообщалось, что в Германии заверили, что Украина сможет получить два батальона танков Leopard. Министр обороны Германии Борис Писториус не исключает, что Украина может получить современные танки Leopard 2 в обещанном количестве – 300 единиц. Тогда ход войны значительно изменится, и украинская армия перехватит инициативу.