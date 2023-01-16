Германия не сможет поставить в Украину танки Leopard до следующего года

Германия не сможет поставить в Украину танки Leopard до начала 2024 года. Максимум, это может случиться уже в следующем году.

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Об этом заявил генеральный директор группы вооружений Rheinmetall Армин Паппергер, пишет Spiegel. По его словам, в краткосрочной перспективе нет такой возможности.

"Даже если завтра будет принято решение о том, что мы можем отправить наши танки Leopard в Киев , поставка продлится до начала следующего года", – сказал Паппергер.

Отмечается, что Rheinmetall имеет 22 машины Leopard 2 и 88 более старой модели Leopard 1. Однако ремонт списанных основных боевых танков занимает почти год.

В частности, машины нужно не только перекрасить, но и переоборудовать для использования на войне.

"Они будут полностью демонтированы, а затем восстановлены. Rheinmetall не может отремонтировать танки без заказа, потому что это стоит несколько сотен миллионов евро. Rheinmetall не может финансировать это заранее", – сказал он.

Как известно, недавно Польша заявила о своей готовности предоставить Украине вместе с союзниками основные боевые танки Leopard 2. Однако Германия играет ключевую роль в дебатах, потому что танки были разработаны в этой стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия примет решение о поставках боевых танков Leopard Украине на следующей неделе и объявит его на саммите в Рамштайне. Пока неизвестно, позволит ли ФРГ другим странам поставлять "Леопарды" Украине, или же предоставит их сама.

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