Германия передала Украине новую партию военной помощи: что в нее вошло

Германия 16 февраля объявила о передаче Украине новой партии военной помощи. Речь идет о беспилотниках, бронетехнике и боеприпасах для ВСУ.

В Бундесвере по соображениям безопасности воздержались от предоставления дополнительной информации об условиях и сроках поставок. Отмечается, что поставки уже осуществляются со складов промышленности и финансируются немецкими фондами.

В частности, Украина получила от Германии:

18 бронетранспортеров (их модель не указывается);

3 машины разминирования WiSENT 1 MC;

1 инженерный танк Dachs;

10 БпЛА Vector;

30 БпЛА RQ-35 Heidrun;

11 БпЛА Primoco ONE;

7 БпЛА Songbird;

9 минных траллов;

4 автомобиля для пограничников;

4 тысячи снарядов 155 мм;

500 фонарей и компьютерное оборудование.

Подчеркивается, что некоторые поставки нуждаются в модернизации или их производство продолжается. "Также проводятся мероприятия по обучению украинских воинов", – добавили в Бундесвере.

Согласно списку еще планируется к передаче в будущем пакете помощи:

2 ЗРК SKYNEX с боекомплектом;

ракеты к IRIS-T SLM/SLS;

18 колесных гаубиц RCH 155;

18 самоходных гаубиц PzH 2000;

свыше 120 000 122-мм артиллерийских боеприпасов;

9 инженерных танков;

40 разведывательных дронов VECTOR.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал Карстен Бреер провел переговоры с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. В частности, Бреер заявил, что военные Украины могут рассчитывать на краткосрочную поддержку на сумму более 100 млн евро.

Ранее на заседании Контактной группы по обороне Украины партнеры пообещали передать украинской армии дополнительные артиллерийские системы и боеприпасы. Считается, что эти поставки облегчат ситуацию на поле боя для сил обороны Украины.

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