Германия поддержит передачу Украине танков Leopard 2 по другим странам, — министр экономики

Украина получит танки Leopard 2 в ближайшее время. Власти Германии официально подтвердили поставку.

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Об этом сообщила геополитический аналитик и обозреватель СМИ Джессика Берлин. Заявление прозвучало в преддверии девятого заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Эксперт призвала страны подключиться к инициативе передачи боевого оружия Leopard 2.

"Рамштайн через 4 дня. Союзники, пора задавать темп: Немецкий Министр экономики Хабек подтвердил, что одобрит ваш экспорт Leopard 2. Давайте сделаем #LeopardsForUkraine свершившимся фактом", – заявила она.

Leopard 2 является основным боевым танком, созданным немецким предприятием Krauss-Maffei (ныне, Krauss-Maffei Wegmann). Стал преемником уже успешной разработки той же фирмы – танка Leopard 1.

Как сообщал OBOZREVATEL, Великобритания передает Украине рекордный пакет военной помощи. ВСУ получат танковую роту Challenger 2 (14 штук), три десятка самоходных артиллерийских установок AS90, сотню единиц бронетехники, десятки БПЛА..

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