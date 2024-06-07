Германия рассматривает возможность передать Украине четвертую систему ПВО Patriot – Bloomberg

Германия может передать Украине четвертую батарею ЗРК Patriot. Немецкое правительство еще не утвердило окончательное решение, но такой вариант не исключается.

Об этом, ссылаясь на неназванные источники, заявило 7 июня агентство Bloomberg. "Правительство в Берлине активно прилагает усилия по объединению возможностей противовоздушной обороны среди союзников Украины, поскольку динамика войны изменилась в пользу России", – написали журналисты.

ФРГ уже передала/пообещала Украине три системы ПВО и ПРО Patriot. Последнюю нам пообещали в апреле, а в мае Германия сообщила о начале учений украинского экипажа на этом вооружении.

Напомним: в Германии недавно допустили применение Силами обороны Украины зенитно-ракетных комплексов Patriot, переданных Берлином, для атак на вражескую авиацию на территории РФ, граничащей c Харьковщиной.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ГУР МО заявили, что российская пропаганда готовит на лето 2024 года информационно-психологическую специальную операцию (ИПСО) против Украины. Чтобы создать фейк, россияне ищут на временно оккупированных территориях обломки ракет от Patriot.

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