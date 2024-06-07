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Германия рассматривает возможность передать Украине четвертую систему ПВО Patriot – Bloomberg

Дарья Дурова
War
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ПВО Patriot от Германии

Германия может передать Украине четвертую батарею ЗРК Patriot. Немецкое правительство еще не утвердило окончательное решение, но такой вариант не исключается.

Об этом, ссылаясь на неназванные источники, заявило 7 июня агентство Bloomberg. "Правительство в Берлине активно прилагает усилия по объединению возможностей противовоздушной обороны среди союзников Украины, поскольку динамика войны изменилась в пользу России", – написали журналисты.

ФРГ уже передала/пообещала Украине три системы ПВО и ПРО Patriot. Последнюю нам пообещали в апреле, а в мае Германия сообщила о начале учений украинского экипажа на этом вооружении.

Напомним: в Германии недавно допустили применение Силами обороны Украины зенитно-ракетных комплексов Patriot, переданных Берлином, для атак на вражескую авиацию на территории РФ, граничащей c Харьковщиной.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ГУР МО заявили, что российская пропаганда готовит на лето 2024 года информационно-психологическую специальную операцию (ИПСО) против Украины. Чтобы создать фейк, россияне ищут на временно оккупированных территориях обломки ракет от Patriot.

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