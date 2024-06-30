Германия слишком сомневается в вооруженной поддержке Украины, – бывший генсек НАТО

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Германия слишком колеблется в вопросе вооруженной поддержки Украины. По его словам, немецкое правительство медленно принимало решение, когда речь шла о важных решениях по поставкам оружия.

Видео дня

Также он выразил недопонимание, почему ракеты Taurus еще не на поле боя в Украине. Об этом он рассказал в интервью немецкому телеканалу n-tv.

По его словам, немецкие политики вели многомесячные дискуссии относительно танков Leopard, а теперь в Германии ищут оправдания, чтобы не отправлять Украине крылатые ракеты Taurus.

Фог Расмуссен подчеркнул, что такая неоднозначная позиция Германии дает российскому диктатору Владимиру Путину дополнительный стимул продолжать войну. Кроме того, он заявил, что из-за таких колебаний канцлер Олаф Шольц станет не канцлером мира, а "канцлером вечной войны".

"Поэтому я продолжаю призывать канцлера Шольца как можно быстрее одобрить поставку ракет Taurus. Мы должны снять все ограничения на поставки оружия. Как с точки зрения того, какое оружие мы поставляем, так и с точки зрения того, как оно используется", – отметил бывший генсек НАТО.

Напомним, Шольц заявил, что Германия разрешает Силам обороны Украины применять немецкое вооружение для ударов по военным целям на территории России, чтобы защитить Харьковскую область. Однако дальнобойные ракеты Taurus Берлин Киеву пока не будет передавать.

Ранее сообщалось, что Шольц резко выступил против немедленного прекращения огня в Украине. Он заявил, что без глубоких переговоров и четкой дорожной карты к справедливому и продолжительному миру такая пауза лишь легитимирует российский захват украинских территорий и создаст новый замороженный конфликт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!